WSA: klient e-sklepu nie może kupować kota w worku

Pandemia koronowirusa, która na długie dni zamroziła stacjonarne sklepy, spowodowała, że klienci masowo zaczęli kupować przez internet. Klient z sieci to jednak nadal konsument. I właściciele e-sklepów muszą pamiętać o ich prawach i swoich obowiązkach. Sporów o ich naruszenia jest coraz więcej. O standardach dla oferujących przez internet żywność opakowaną przypomniał niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku z 19 listopada 2019 r.

Spółka odwołała się, ale w zakresie prezentacji i reklamy w sieci państwowy wojewódzki inspektor sanitarny nie zmienił decyzji. Podkreślił, że dla żywności opakowanej oferowanej do sprzedaży za pośrednictwem sprzedaży na odległość wszystkie obowiązkowe informacje zamieszczane na stronie internetowej powinny być dostępne dla konsumenta, zanim zdecyduje się on przystąpić do zakupu.