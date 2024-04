Wicepremier Gawkowski oszukany na 100 tys. zł. "We Francji jest bliźniak"

Podkreślił, że nie mam żadnych uwag do działań policji czy prokuratury, bo one przeprowadziły profesjonalnie swoje działania.

„Nie rozumiem jednak, jak autoryzowany serwis mógł nie sprawdzić, dlaczego w innym państwie (macierzystym dla marki) jeździ samochód o takim samym nr VIN!?” - napisał polityk. - „Mogło to trafić na każdego, trafiło na mnie. Nagłaśniam sprawę i jej nie odpuszczę. Będą pozwy i roszczenia. Bez względu na to, ile będzie trwała sprawa, a zapewne lata, nie może być tak, że obywatel dokonuje zakupu czegokolwiek, sprawdza w dobrej wierze u producenta i na koniec wszyscy mówią to nie moja wina.” - dodał.

Minister chce zmian w prawie

Minister Gawkowski zapowiedział, że postara się również o zmiany legislacyjne w prawie, bo "każdy obywatel przed zakupem auta, powinien mieć możliwość potwierdzić, czy gdzieś w UE nie jeździ numerowy klon samochodu, który chce nabyć" - podkreślił minister.

"Wyrządzono mojej rodzinie krzywdę, a w oku zakręciła się łza. Mam jednak nadzieję, że służby państwa zadziałają sprawnie i szybko wykryją przestępców, a oni poniosą zasłużoną karę" - zakończył swój wpis Gawkowski.