Restrukturyzacja zatrudnienia może być sposobem na uratowanie firmy

Obecnie pracodawcy mają do dyspozycji dodatkowe rozwiązania, które pozwalają odciążyć ich, a jednocześnie chronić miejsca pracy. Po pierwsze, przedsiębiorcy mają możliwość wprowadzenia przestoju ekonomicznego, rozumianego jako okres niewykonywania pracy przez pracownika – pomimo gotowości do jej wykonywania – z przyczyn, które go nie dotyczą.

Pracodawca wypłaca pracownikowi w okresie przestoju ekonomicznego wynagrodzenie obniżone maksymalnie o 50 proc., ale nie niższe niż wysokość minimalnej pensji, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Drugim udostępnionym przedsiębiorcom rozwiązaniem jest możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika, z przyczyn go niedotyczących, o maksymalnie 20 proc., ale nie więcej niż do 0,5 etatu. Jednocześnie można pracownikom zmniejszyć proporcjonalnie wynagrodzenie za pracę, choć należy pamiętać, że nie może być ono niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy po jego obniżeniu.

Gdyby jednak pracownicy nie byli chętni do współpracy, pracodawca ma możliwość zmiany umowy o pracę w drodze wypowiedzenia zmieniającego. W tej formie można zmienić m.in. wymiar czasu pracy i wynagrodzenie, ale też rodzaj pracy i zakres powierzonych obowiązków. Wypowiedzenie zmieniające jest oświadczeniem woli składanym przez pracodawcę pracownikowi. Warto jednak pamiętać, że pracownik może nie wyrazić zgody na nowe warunki zatrudnienia, co skutkować będzie rozwiązaniem umowy o pracę z upływem okresu wypowiedzenia.

Zwolnienia grupowe

Szczególną ostrożność przy rozwiązywaniu umów o pracę powinni zachować przedsiębiorcy zatrudniający liczną załogę. Pracodawca, który zatrudnia powyżej 20. osób i w okresie 30. dni zwalnia dużą liczbę (10–30) pracowników z przyczyn ich niedotyczących, powinien liczyć z dodatkowymi obowiązkami wynikającymi z tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych. Konsekwencją takich licznych zwolnień są m.in. utrudnienia proceduralne obejmujące obowiązek konsultacji ze stroną pracowniczą, ustalenie w regulaminie lub porozumieniu zasad zwolnień, konieczność składania zawiadomień do PUP oraz wydłużenie procesu restrukturyzacji zatrudnienia. Należy mieć również na uwadze obowiązek wypłaty pracownikom odpraw (w wysokości od jedno – do trzykrotności wynagrodzenia) i ich roszczenia o przywrócenia do pracy. Co ważne, niektóre przepisy ustawy mają zastosowanie również do zwolnień indywidualnych. Wystarczy, że pracodawca, zatrudniający powyżej 20. pracowników, zwolni choćby jednego, jeśli jedynym powodem rozwiązania umowy są przyczyny leżące po stronie pracodawcy. Wówczas zrealizuje się m.in. uprawnienie pracownika do odprawy.