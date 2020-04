Koronawirus: restrukturyzacje umów z kontrahentami (część 1)

Obecna sytuacja, związana z epidemią koronawirusa, dotknęła wielu przedsiębiorców, którzy muszą dostosować się do zmieniających się realiów gospodarczych. Ich celem nadrzędnym jest ograniczenie strat oraz zabezpieczenie możliwości prowadzenia działalności po ustaniu epidemii.

Przedsiębiorca, który zawarł ważną i skuteczną umowę, ma prawo oczekiwać jej realizacji. Natomiast restrykcje wprowadzane na terenie całego kraju w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii, mogą powodować trudności w realizacji zawartych kontraktów. Oczywiście, w w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, kontrahentowi będzie przysługiwać, co do zasady, roszczenie o jej wykonanie. Należy jednak zastanowić się w takiej sytuacji, czy świadczenie drugiej strony kontraktu w obecnej rzeczywistości nadal jest możliwe do spełnienia, a także czy za brak wykonania zobowiązania któraś ze stron ponosi odpowiedzialność. Istotne jest, zatem, ustalenie, czy źródłem zaistniałej sytuacji jest zdarzenie pozostające poza zakresem woli i możliwości działania stron, a nawet czy jest ono skutkiem siły wyższej. Te wszystkie okoliczności mają decydujące znaczenie dla możliwości realizacji kontraktu oraz ewentualnej odpowiedzialności stron za jego niewykonanie bądź wykonanie niezgodnie z pierwotną umową. Poniżej dalsza część artykułu

Ustalić, zbadać umowy Jeśli ustalimy, że nasze świadczenia nadal mogą zostać spełnione, a przeszkody w realizacji zobowiązania nie mają charakteru definitywnego, należy w każdym przypadku zbadać treść obowiązującej z kontrahentem umowy. Zawarte w niej zapisy mogą, bowiem, w znaczący sposób modyfikować kodeksowe zasady wykonywania zobowiązań umownych. Należy zatem ustalić, jak dokładnie określone zostały wzajemne świadczenia stron, a w szczególności, w jakiej kolejności powinny zostać spełnione. Jest to wiedza, która pozwoli nam zastosować odpowiednie zasady obowiązujące przy realizacji zobowiązań w taki sposób, aby zagwarantowały nam jak największy stopień pewności, że druga strona spełni swoje wzajemne świadczenie.

Zbadajmy również, jakie zachowania stron określone zostały jako naruszenie kontraktu i jakie przewidzieliśmy konsekwencje w związku z ich wystąpieniem. Zasady ogólne wprowadzają, co do zasady, odpowiedzialność opartą na winie jednej ze stron. W przypadku jej stwierdzenia niewykonanie umowy przez przedsiębiorcę lub wykonywanie w sposób sprzeczny z jej postanowieniami, może prowadzić do obowiązku pokrycia szkody, która powstała w majątku kontrahenta. Odpowiedzialność kontraktowa korzysta z domniemania winy. Przedsiębiorca, chcąc zwolnić się z odpowiedzialności, powinien obalić to domniemanie, czyli wykazać, że niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umowy nastąpiło z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności.

Bardzo pomocne w tym przypadku będzie bieżące gromadzenie odpowiedniego materiału dowodowego, który pozwoli nam udowodnić rzeczywiste przyczyny niezrealizowania kontraktu. Zabezpieczmy zatem korespondencję handlową, w tym maile i smsy. W konkretnych przypadkach pomocna może się okazać również dokumentacja kadrowa, która pozwoli ustalić, że w danym okresie spotkaliśmy się z brakiem personelu poddanego przymusowej kwarantannie, nieobecnego z powodu zwolnień lekarskich bądź też zaangażowanego w osobistą opiekę nad dziećmi.

Co z karą umowną W treści umowy sprawdźmy również zapisy odnoszące się do kar umownych. Opóźnienia w ich realizacji mogą skutkować żądaniem zapłaty takich kar, nawet w braku wykazania szkody po stronie kontrahenta. Przedsiębiorca może uchylić się również od obowiązku zapłaty kary umownej, jeżeli wykaże, że przyczyną niewykonania umowy w terminie są okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności

Koronawirus jako siła wyższa Umowy zawierane przez przedsiębiorców mogą dodatkowo przewidywać możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w przypadku, gdy jej realizacja jest istotna dla kontrahenta w określonym terminie lub gdy zaistnieją nieprzewidziane i nadzwyczajne okoliczności, które mogą być kwalifikowane jako siła wyższa. Za zdarzenie uprawniające do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w okolicznościach, których strony nie były w stanie przewidzieć, mogłaby zostać uznana również epidemia koronawirusa i związane z nią ograniczenia.

Pamiętać jednak należy, że w przypadku, gdy świadczenie jest nadal możliwe do spełnienia, a w umowie brak postanowienia o wyżej opisanym uprawnieniu, niezawinione opóźnienie w jej realizacji z uwagi na wystąpienie epidemii nie będzie, co do zasady, uprawniało do złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jednak, uprzedzając negatywne konsekwencje, które mogą powstać na tle niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy, łącznie z ewentualnymi sporami sądowymi, warto powiadomić kontrahentów, że z powodu epidemii pojawiają się tymczasowe problemy w jej realizacji, zaś zobowiązania umowne będę realizowane w najbliżej możliwym terminie. Występujące chwilowe opóźnienia są natomiast niezamierzone i niezależne od woli przedsiębiorcy.