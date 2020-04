Jak rozłożyć parasol restrukturyzacyjny - rozmowa z adwokatem i doradcą restrukturyzacyjnym

Restrukturyzacja sądowa pozwala uniknąć upadłości poprzez zawarcie układu, który stanowi ugodę między wierzycielami a dłużnikiem. Do jego zawarcia konieczne jest wsparcie 2/3 wartości ogółu wierzytelności, nie jest więc potrzebna zgoda wszystkich. Dłużnik co do zasady proponuje warunki zaspokojenia wierzycieli, które są przez nich akceptowane w drodze głosowania. Przykładowe sposoby restrukturyzacji zobowiązań to częściowe umorzenie długów, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności czy konwersja wierzytelności na udziały lub akcje.