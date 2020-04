Koronawirus: poprawki do ustawy antykryzysowej

– Działania wspierające przedsiębiorców w czasie kryzysu nie powinny być budowane na marketingowych hasłach, że teraz rząd zwolni ze składek firmy do 50 pracowników. To tym bardziej niepoważne, że w praktyce ulgą będzie objęty tylko co piąty pracownik w takiej firmie – komentuje Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny w Konfederacji Lewiatan. – Nie wiadomo przy tym, czy mają to być pracownicy z najniższymi zarobkami, od których przedsiębiorca płaci najniższe składki, czy mogą to być zatrudnieni z najwyższymi zarobkami, od których trzeba opłacać wysokie składki. Czekaliśmy na znacznie dalej idące zmiany w nowelizacji, ułatwiające korzystanie z pomocy przewidzianej w tarczy 1.0. Zwolnienie ze składek powinno być skierowane do wszystkich przedsiębiorców, których obroty spadły w związku z epidemią. W tej chwili firmy pilnie potrzebują poprawy płynności finansowej. Należy przyspieszyć zwrot VAT i odblokować pieniądze zamrożone na kontach split payment – komentuje Baczewski.