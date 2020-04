Koronawirus. Wojciech Tumidalski: Tarcza antykryzysowa - wielki brat dla zdrowych i chorych

Owszem, pocztowa usługa otwierania korespondencji jest znana i dotąd nie budziła wątpliwości – bo Poczta robiła to na wniosek adresata, a więc za jego zgodą. Ale otwierać każdą przesyłkę i ją skanować, jak to zakłada projekt tarczy nr 2? I druga ważna kwestia: skąd Poczta weźmie adresy e-mailowe wszystkich Polaków, które mają być wykorzystywane przy głosowaniu korespondencyjnym, i na jakiej podstawie mamy być pewni, że każdy wyborca otrzymał kartę do głosowania oraz własnoręcznie ją wypełnił i odesłał? Nie ma na to szans, co bezpośrednio godzi w wiarygodność procesu wyborczego i będzie doniosłym argumentem przy dokonywanej przez Sąd Najwyższy ocenie ważności prezydenckiej elekcji.