Partia Donalda Tuska ściga się zarówno z Niemcami, jak i z PiS

Dlatego też partia Donalda Tuska musiała swą opowieść zbudować inaczej i przedstawić ją na kilku poziomach. Na poziomie europejskim – podobnie jak PiS – pokazać, że to w istocie będzie referendum na temat przyszłości Unii. Zadecyduje się w nim, czy utrzyma się przy władzy prointegracyjna większość partii mainstreamowych, na czele z Europejską Partią Ludową (EPL), w której Platforma ma szanse stać się najpoważniejszym graczem, przeganiając niemiecką chadecję. Jeden z polityków PO stwierdził nawet, że celem partii Donalda Tuska jest wygrana w Polsce z PiS-em, a na poziomie europejskim z Niemcami.

Choć na pierwszy rzut oka może irracjonalnie brzmieć stwierdzenie, że Platforma chce wygrać z Niemcami, to każdy, kto rozumie politykę europejską, szybko pojmie, o co chodzi. Jeśliby delegacja polskich europosłów była w EPL liczniejsza od niemieckiej, to ona rozdawałaby karty, obsadzałaby stanowiska szefów ważnych komisji itp. Przy osobistej popularności Tuska w Europie oraz względnej słabości innych liderów europejskich – jak socjaldemokratyczny kanclerz Olaf Scholz czy powoli żegnający się z urzędem prezydenta Emmanuel Macron – polski premier mógłby ugrać niezłą pulę w rozpoczynających się tuż po wyborach negocjacjach o obsadzie najważniejszych unijnych stanowisk.

Donald Tusk potrzebuje zwycięstwa nad PiS, by pokazać, że ma silny i dodatkowo odnowiony mandat do rządzenia. Że pół roku po wyborach 15 października wizja przyszłości Polski i Unii Europejskiej, którą reprezentuje, cieszy się największym poparciem Polaków.

Z punktu widzenia polityki krajowej Tusk również potrzebuje zwycięstwa, by jasno pokazać, że ma silny i dodatkowo jeszcze odnowiony mandat do rządzenia krajem. Przegonienie PiS choćby o włos pokazałoby, że to podwójne referendum, dotyczyło nie tylko przyszłości Unii, ale i przyszłości Polski. I że to wizja reprezentowana przez najsilniejszego gracza w koalicji 15 października wciąż cieszy się największym poparciem Polaków.

Właśnie z myślą o tym Donald Tusk konstruował listy wyborcze, licząc się nawet z krytyką, że do Brukseli wybiera się aż trzech urzędujących ministrów i dwóch szefów komisji śledczej, zupełnie jakby sprzątanie po PiS było już skończone (albo było tylko poręcznym hasłem mobilizowania antypisowskich wyborców). Wystawienie się na taką krytykę jest nieznacznym ryzykiem w obliczu triumfu, jaki będzie mogła święcić KO w przypadku wygranej. I silnego mandatu, jaki dałoby zwycięstwo nad PiS-em.