- Historia wróciła do nas, z całej siły. Do Europy, do Polski. Polityka wróciła do życia każdego z nas, każdej z was. polityka w tym najbardziej fundamentalnym znaczeniu, gdzie siła, skuteczność odgrywają najważniejszą rolę - podkreślił.



- Historia i Polski, i historia każdego dużego państwa europejskiego to historia częściej znaczona niebezpieczeństwami, przemocą, często krwią - dodał.



Czas powojennego pokoju Tusk nazwał „antraktem”.



Progi wyborcze w wyborach do PE PAP

- Mamy nadzieję, że wojna nas nie dopadnie. To nie jest wyrok wojna w Europie. To jest coś, co możemy zatrzymać. To jest coś, co zależy w dużej mierze od was, czyli od tych, którzy wzięli odpowiedzialność po 15 października. Polska odgrywa dziś kluczową rolę w polityce europejskiej.



- My dziś mamy do rozegrania wielką batalię, od której będzie zależało to, czy wojna nas dopadnie — stwierdził Tusk mówiąc o znaczeniu wyborów do PE.