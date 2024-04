Dorożała zwrócił uwagę na brak dialogu, jaki miał miejsce w Lasach Państwowych. Według niego stały się one łupem politycznym, partii Zbigniewa Ziobry. - Jeśli chodzi o lasy, to jest jedna trzecia powierzchni Polski. Potężny konglomerat w postaci Lasów Państwowych. Potężna część PKB jeśli chodzi o przemysł drzewny — stwierdził.



Ministerstwo Klimatu i Środowiska: Nieprawidłowości na 100 milionów złotych

Z audytu, które przeprowadza Ministerstwo wynika, że kwota wykrytych nieprawidłowości w wydatkowaniu publicznych pieniędzy może sięgnąć 100 milionów złotych, — Na dziś jest to 100 milionów złotych, ale nie jest to ostateczna kwota. Pokazuje to, co się działo w Lasach Państwowych. Jaki łup polityczny to był - mówi Dorożała.

Do prokuratury miały już wpłynąć pierwsze wnioski odnośnie brata Daniela Obajtka oraz jednego z mieszkań, które próbowano „załatwić”. Mechanizm jaki miał miejsce był podobny do tego, jaki był w Funduszu Sprawiedliwości, mówił Dorożała odnosząc się do wydatkowania w ramach Lasów Państwowych oraz NFOŚiGW.

Zmiany klimatu. Konieczna jest ochrona lasów

Zdaniem Dorożały poważnym problemem są zmiany klimatu, które powodują, że świerk i sosna, że te gatunki drzew zaczynają się wycofywać.