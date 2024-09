Ważny komunikat w sprawie popularnej trasy na Morskie Oko. Turystów czekają utrudnienia

Podczas trwania remontu wszystkie parkingi TPN będą dostępne.

Remont trasy do Morskiego Oka. Kiedy zostanie przywrócony ruch?

Jak wyjaśnia TPN, dalsze prace remontowe będą prowadzone od środy 11 września aż do odwołania. W tym dniu planowane jest przywrócenie ruchu pieszego i kołowego. W komunikacie podkreślono jednak, że na harmonogram prac – i ewentualne opóźnienia lub zmiany dostępu do trasy – może wpłynąć pogoda.

O remoncie informuje również Starostwo Powiatowe w Zakopanem, przestrzegając, że w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych harmonogram prac może zostać przesunięty o kilka dni. Na remontowanym odcinku popularnej, turystycznej trasy na Morskie Oko zostanie odnowiona nawierzchnia, a pobocza uzupełnione kruszywem. Starostwo Powiatowe podkreśla jednocześnie w komunikacie, że pozostałe prace będą wykonywane przy połówkowym zamknięciu krótkich odcinków drogi i będą powodować utrudnienia „w nieznacznym stopniu”.

Nowe prace remontowe w rejonie TPN

Wymiana nawierzchni na odcinku trasy do Morskiego Oka to jedna z wielu prac wykonywanych w ostatnim czasie w rejonie Tatrzańskiego Parku Narodowego. W najnowszych komunikatach informowano m.in. o wymianie od 4 września mostu na potoku Roztoka – na wysokości ok. 500 metrów powyżej Wodogrzmotów Mickiewicza. Jak podaje TPN, wymiana tego elementu nie wymagała zamknięcia szlaku. Turyści mogą przechodzić starym mostem, a zakończenie prac zostanie potwierdzone oddzielnym komunikatem. 2 września rozpoczął się z kolei remont żółtego szlaku turystycznego do Doliny Białego. W tym wypadku prace odbywają się wyłącznie na wybranych odcinkach szlaku. Przejście trasą jest cały czas możliwe, a sam remont potrwa ok. 20 dni.