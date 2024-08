zakaz poruszania się na szlakach turystycznych na hulajnogach, hulajnogach elektrycznych, monocyklach, a także zakaz używania dronów.

Warto również pamiętać, że na tatrzańskie szlaki turystyczne nie można wchodzić z psem. Jak przypomina TPN, wędrówki z psami – prowadzonymi na smyczy – są dozwolone jedynie na Drodze pod Reglami i na szlaku biegnącym dnem Doliny Chochołowskiej – z Siwej Polany do schroniska na Polanie Chochołowskiej.

„W zbiornikach wodnych i górskich rzekach nie można pływać, myć się ani płukać brudnych naczyń. To źródło wody pitnej dla schronisk i miejsce życia rzadkich gatunków zwierząt”

Pobyt w parku narodowym. Za co grozi mandat i w jakiej wysokości?

Wysokość mandatu będzie zależeć od typu wykroczenia. W niektórych przypadkach złamanie zasad pobytu w parku narodowym może zakończyć się jedynie pouczeniem niefrasobliwego turysty. Jak wyjaśniają pracownicy parków, przy poważniejszych wykroczeniach należy się jednak liczyć z możliwością otrzymania mandatu.

Jakie są widełki możliwych kar finansowych? „Mandaty wynoszą od 50 do 500 złotych, jeżeli turysta popełnił jedno wykroczenie. Jeśli natomiast mamy do czynienia z więcej niż jednym wykroczeniem naraz (przykładowo ktoś hałasuje poza szlakiem), można nałożyć mandat w wysokości do 1000 złotych” – wyjaśnił w Portalu Tatrzańskim Grzegorz Lorek, zastępca komendanta Straży Parku.

Podkreślił również, że w praktyce turystom łamiącym zasady poruszania się po parku narodowym zazwyczaj udzielane jest pouczenie. Jak wyjaśnił, turyści najczęściej łamią zasadę poruszania się wyłącznie po wytyczonych szlakach. Pojawiają się również przypadki śmiecenia i zbierania runa leśnego. „Zdarzają się także kąpiele w stawach. Nie jest to jakieś bardzo częste zjawisko, ale pojawia się każdego lata” – podsumował Grzegorz Lorek podkreślając, że straż parku zawsze będzie reagować na przypadki łamania przepisów.