Czy ten związek chemiczny ochroni nas przed złotą algą i wymieraniem ryb w Odrze? Eksperyment

„Złota alga” znów zakwitła w Polsce

Pierwszy zakwit „złotej algi” miał miejsce wiosną tego roku w VI sekcji Kanału Gliwickiego, czyli w sekcji najbardziej oddalonej od ujścia kanału do rzeki Odry. Sterowano śluzami, które nie pozwoliły zakwitom przedostać się do Odry. Jednak na przełomie lipca i sierpnia „złota alga” pojawiła się ponownie w Kanale Gliwickim w najbardziej wrażliwym miejscu: IV sekcji (107 mln komórek na litr wody 7 sierpnia, co odpowiada drugiemu stopniu zagrożenia). „Złota alga” w tej sekcji m.in. pochodzi z jeziora Dzierżno, gdzie od 3 do 8 sierpnia odłowiono ok. 12 ton śniętych ryb.

W Międzyresortowym Zespole ds. Odry trwają prace m.in. nad stworzeniem planu ograniczającego zasolenie, jedną z głównych przyczyn rozwoju „złotej algi” w Odrze

„Sekcja IV jest najbardziej wrażliwą sekcją Kanału Gliwickiego, ponieważ nie ma tam możliwości zatrzymania migracji i dalszego rozwoju »złotej algi« za pomocą śluz. Sekcja IV Kanału Gliwickiego pełni również rolę korytarza dla rzeki Kłodnicy, która z kolei jest dopływem rzeki Odry. Bez możliwości zatrzymania wód, skażonych dużą ilością »złotej algi«, jedynym rozwiązaniem minimalizującym ryzyko rozwoju toksycznych zakwitów jest eliminacja »złotej algi« u wylotu Kanału do rzeki Kłodnica” – podkreśla Ministerstwo Klimatu.

Organizacje ekologiczne uważają, że jedyną efektywną metodą walki z zakwitem alg w Odrze jest zmniejszenie jej zasolenia, a więc powstrzymanie spółek górniczych przez nadmiernymi zrzutami do rzek i jej dopływów słonej wody. – Bez tego każde działanie przeciwko „złotej aldze” będzie działaniem nieefektywnym – mówi nam Marta Gregorczyk z Greenpeace.

Nie jest to rozwiązanie systemowe. W Międzyresortowym Zespole ds. Odry trwają prace m.in. nad stworzeniem planu ograniczającego zasolenie, jedną z głównych przyczyn rozwoju „złotej algi” w Odrze.