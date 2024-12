Moc trójek: Trójkąt Weimarski dla obszarów wiejskich Europy

Przypomina o walce Polski o wolność i demokrację oraz o tym, jak ważne było przystąpienie do UE dla osiągnięcia obecnego wysokiego poziomu stabilności gospodarczej i społecznej w Polsce. Podkreśla znaczenie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa dla zachowania tej stabilności i dobrobytu mieszkańców wsi. Wzywa uczestników spotkania do podjęcia wyzwania, jakim jest znalezienie następców w czasach, gdy całe pokolenie rolników przechodzi na emeryturę.

Foto: Mat. Partnera

Ponieważ dużo używaliśmy symboliki trójkąta, a wszyscy zostali zaproszeni do zaangażowania się w konkretne działania, również Marszałek został poproszony o przyjrzenie się trzem z wielu propozycji, które zgromadzenie zebrało w tych dniach. Marszałek Adam Struzik jest członkiem Komitetu Regionów UE i w tym charakterze mógłby przekazać wiadomość z Grzybowa do Brukseli. Pierwszym zaproponowanym mu działaniem jest promowanie nowego programu UE o nazwie FARMERASMUS, który mógłby pomóc rolnikom w wymianie wiedzy i współpracy na szczeblu UE; drugim jest praca na rzecz Europejskiego Obserwatorium Ziemi, które mogłoby sprawić, że rosnąca koncentracja własności gruntów w Europie będzie bardziej przejrzysta i kontrolowana; a trzecim jest zaproszenie go do przyłączenia się do Europejskiego Parlamentu Wiejskiego, który jest zgromadzeniem społeczeństwa obywatelskiego, a najbliższe ma się odbyć w Szkocji jesienią 2025 roku.

Trzeci i ostatni przystanek wiejskiego spotkania kończy się „Długą nocą filmów rolniczych” Antje Schiffers, malarki i performerki, która spędziła ostatnie 25 lat na tworzeniu serialu dokumentalnego o perspektywach rolnictwa w całej Europie, oferując obrazy wykonane na gospodarstwach w zamian za krótki film dokumentalny nakręcony z punktu widzenia rolników.

Wieczór obejmuje demokratyczny wybór tych mini-dokumentów, w których sceny z codziennego życia rolników przeplatają się z ujęciami jej samej malującej gospodarstwo. Jest to zaproszenie dla ludzi w miastach, aby „oglądali, słuchali i lepiej rozumieli, jak trudne, ale także piękne może być życie rolnika” - komentuje Antje.

Bez wątpienia siła dobra pochodzi z trzech źródeł: z głów, serc i tkania wspólnej przestrzeni. Potrzeba ognistego ducha, aby oprzeć się wszelkim przeciwnościom. Potrzeba otwartych serc, by słuchać siebie nawzajem. Potrzeba też wspólnych działań, by zmiany zachodziły w wioskach, miastach i Europie. Niech karawana trwa.

Hannes Lorentzen i Natasha Foote

„Rzeczpospolita” była patronem medialnym wydarzenia