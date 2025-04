To, co jeszcze Omnibus planuje wprowadzić, to próg zatrudnienia, od którego spółki będą raportowały, określony wstępnie na 1000 pracowników. Idea z wyższym progiem niż obecnie jest taka, żeby zmniejszyć liczbę firm objętych obowiązkiem raportowania. Przekładając to na polskie realia, liczba raportujących spółek spadłaby z około 3500 do poniżej 500. Jest to duża zmiana. Dyskusje na ten temat wciąż trwają.

W Omnibusie są zawarte plany wprowadzenia wymogów raportowania taksonomii powyżej 450 milionów euro przychodów czy wprowadzenia progów istotności. Zobaczymy, co dokładnie zostanie przyjęte. Na ten moment wiemy, że raportowanie za 2025 rok zostanie przesunięte o dwa lata, kiedy tylko zmiany zostaną wdrożone w polskiej ustawie o rachunkowości.

Ale to chyba nie znaczy, że spółki powinny ten temat odłożyć na półkę?

To nie jest tak, że Unia Europejska zapomniała i wycofuje się ze wszystkich działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, priorytetów związanych z niskoemisyjnymi rozwiązaniami i transformacją energetyczną. To pozostaje aktualne. Omnibus dotyczy uproszczenia sprawozdawczości. Dla wielu podmiotów, z którymi rozmawiamy, kwestie ESG są ważne dla właściciela, inwestora, pracowników, kontrahentów czy instytucji finansowych, z którymi współpracują. Czasami są wpisywane w zamówienia, przetargi, w których uczestniczą. Interesariuszy jest wielu, więc nie powinno się porzucać wszystkiego.

Jeśli ktoś na przykład zaczął pracować nad oceną podwójnej istotności, to w mojej ocenie powinien skończyć przygotowania. Chociażby ze względu na to, że ma zidentyfikować kwestie istotne dla danej spółki. Kierownictwo powinno wiedzieć, które obszary są kluczowe. Dzięki temu można nimi odpowiednio zarządzać.

Przyszłość pokaże, co się zadzieje dalej z Omnibusem i jakie uproszczenia zostaną wprowadzone. Jest w nim również propozycja uproszczonych wymogów dla spółek poniżej 1000 pracowników. To może być dosyć ciekawe dla części podmiotów.