Gościem porannego programu Michała Kolanki był Adam Bielan, europoseł PiS. Polityk, który mówił o wyborach do Parlamentu Europejskiego, zapytany został między innymi o to, jaka jest stawka tej kampanii wyborczej.

- Stawka jest olbrzymia, to najważniejsze wybory europejskie co najmniej od momentu, kiedy Polska wstąpiła do Unii, czyli od 20 lat. To są wybory, które wybiorą naszych reprezentantów w kadencji, która będzie decydować o suwerenności Polski, o kształcie traktatów, o tym, czy Polacy wciąż będą mieli prawo decydowania o swojej polityce zagranicznej, podatkowej, o tym, jak ma być chroniona nasza granica zewnętrzna, czy też te decyzje będą nam – w wyniku nowych traktatów – narzucane przez większość skonstruowaną w Berlinie — powiedział Bielan. - Bo to jest proponowane w nowych traktatach europejskich. To będzie Parlament, który zdecyduje o tym, czy uda się zatrzymać to szaleństwo zwane Zielonym Ładem, które bardzo podnosi koszty życia w Polsce. A podniesie je jeszcze bardziej już w ciągu najbliższych miesięcy – ze względu na wyższe rachunki za energię i dużo wyższe koszty budowy mieszkań. To będą wybory, które zdecydują o tym, czy uda się cofnąć bardzo niedobry dla naszego kraju pakt migracyjny, który sprawi, że do Polski będą przyjeżdżać nielegalni migranci narzuceni nam przez Brukselę - dodał.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Adam Bielan: Przyjęliśmy zobowiązania, które będą musieli podpisać wszyscy nasi kandydaci do PE

Adam Bielan zapytany został również, czy PiS jest wiarygodne w tych wszyskich kwestiach, gdyż pośrednio lub bezpośrednio zgodził się na nie wcześniej właśnie rząd PiS. - To nie my zgodziliśmy się na pakt migracyjny, to była pierwsza decyzja rządu Tuska, która zapadła 20 grudnia w Brukseli – tydzień po przejęciu przez nich władzy. My do końca upieraliśmy się, że ten pakt migracyjny musi być zablokowany - stwierdził europoseł. - Jeśli chodzi o Zielony Ład, to każdy może prześledzić, jak głosowali nasi eurodeputowani, w tym ja. Od pierwszego głosowania, w kluczowych kwestiach, zawsze głosowaliśmy przeciwko. To głosowanie pokazało bardzo jasny podział – wszyscy nasi europarlamentarzyści głosują przeciw, a wszyscy europarlamentarzyści tworzący dziś koalicję 13 grudnia – z Polski 2050, PO i Lewicy – głosują za. Podobnie było z dyrektywą budynkową. Te podziały są bardzo jasne - dodał.

- Żeby nie wzbudzać tego rodzaju emocji – również w obozie politycznym – na ostatniej konwencji przyjęliśmy zobowiązania, które będą musieli podpisać wszyscy nasi kandydaci do PE. W ramach tych zobowiązań jest mowa o zatrzymaniu, a nawet o cofnięciu Zielonego Ładu, paktu migracyjnego, a nawet o obronie polskiej złotówki przed wprowadzeniem euro. Jest także mowa o zatrzymaniu niekorzystnych dla naszego kraju zmian traktatowych, o których już w tej chwili mówią bardzo otwarcie członkowie rządu Tuska - powiedział Adam Bielan. - Przecież w exposé Radosław Sikorski powiedział, że dopuszcza możliwość negocjacji w tym względzie. Czyli dopuszcza możliwość, że Polacy, którzy będą głosować w wyborach do PE, będą wybierać ludzi, którzy później nie będą mieli wpływu na to, jaką politykę zagraniczną, bezpieczeństwa czy podatkową prowadzą. Bo będzie możliwe, żeby Niemcy narzucali nam swoje błędne idee - podkreślił.