Tarcza 2.0 a ochtona prywatności obywateli

Wskazuje to, że SOK będzie mogła skierować do kwarantanny wszystkich pasażerów poruszających się pociągiem z osobą, u której wykryto Covid-9. Dotyczy to także podróżnych stojących z chorym w jednej kolejce do dworcowej kasy, czy czekających z nim na połączenie w jednej poczekalni. Trzeba zapytać, jak Służba Ochrony Kolei poradzi sobie z wypełnianiem tego obowiązku.