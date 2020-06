Subwencje z PFR: fundusz naprawi pomyłki komputera w procedurze odwoławczej

W oświadczeniu wydanym w poniedziałek Polski Fundusz Rozwoju przyznaje, że niektórzy przedsiębiorcy kwalifikujący się do otrzymania subwencji nie dostają jej z powodów różnych przeszkód w systemie ich przyznawania. PFR przypomina o istnieniu tzw. procedury wyjaśniającej. „Wszystkie złożone w ramach procedury wyjaśniającej wnioski zostaną przeanalizowane, a przedsiębiorcy otrzymają stosowną odpowiedź” – zapewnia PFR. W oświadczeniu stwierdzono też, że każdy przedsiębiorca, który kwalifikuje się do pomocy na podstawie procedury wyjaśniającej, otrzyma subwencję. Fundusz prosi też przedsiębiorców o cierpliwość i oczekiwanie na informację zwrotną.

W praktyce procedura odwoławcza dotyczy np. przypadków, gdy przedsiębiorca spełniał wszystkie warunki otrzymania subwencji, ale elektroniczny system analizujący zgłoszenia dopatrzył się – ogólnie mówiąc – niestandardowych sytuacji, na które nie był zaprogramowany. Dotyczyło to m.in. przypadków rozliczeń z ZUS. Co do zasady, gdy nie ma zadłużenia w tej instytucji (czyli zadłużenie wynosi zero), wniosek powinien być rozpatrzony pozytywnie. Jednak stosowne oprogramowanie nie przewidziało, że przedsiębiorca nadpłacił składki. System wykazywał wtedy wartość inną niż zero, a odpowiedni algorytm decydował o odmowie subwencji.