Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Sąd Najwyższy wzmacnia szanse na podwyższenie stawek za urzędówki

Sąd może podwyższyć wynagrodzenie pełnomocnika z urzędu nie tylko w sprawach, które zakończyły się wydaniem merytorycznego rozstrzygnięcia. Także wtedy, gdy odmówiono przyjęcia skargi do rozpoznania – uznał Sąd Najwyższy.

Publikacja: 13.11.2025 11:19

Sąd Najwyższy wzmacnia szanse na podwyższenie stawek za urzędówki

Foto: PAP/Marian Zubrzycki

Marek Domagalski

Problem niższego wynagrodzenia, od tego, jakie zostałoby zasądzone pełnomocnikowi z wyboru, pojawił się w sprawie o zadośćuczynienie żądane od spółdzielni mieszkaniowej za rzekome naruszanie miru domowego powódki. Pozew został w całości oddalony przez sądy obydwu instancji. Ustanowiony pełnomocnikiem z urzędu po wydaniu wyroku przez sąd II instancji adwokat Jakub Musiał sporządził skargę kasacyjną.

SN odmówił przyjęcia jej do rozpoznania i przyznał na rzecz pełnomocnika 5400 zł wynagrodzenia podwyższonego o VAT tytułem nieopłaconej pomocy prawnej w postępowaniu przed SN.

Czytaj więcej

Na ten ruch resortu prawnicy czekali od lat. Będą nowe, wyższe stawki [LISTA]
Usługi, ceny, zarobki
Na ten ruch resortu prawnicy czekali od lat. Będą nowe, wyższe stawki [LISTA]

TK uznał stawki za urzędówki za niekonstytucyjne

Adwokat wystąpił o wznowienie tego postępowania w zakresie przyznanych mu kosztów pomocy prawnej z urzędu. Powołał się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 27 lutego 2024 r. (sygn. akt SK 90/22), w którym orzeczono, że par. 2 pkt 1 w zw. z par. 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2016 r. w zakresie, w jakim określa ponoszone przez Skarb Państwa koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu w wysokości niższej niż stawki opłat za czynności adwokata z wyboru, jest niezgodny z konstytucją.

Sąd Najwyższy uwzględnił wniosek adwokata wskazując, że w sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem mogą być uchylone postanowienia niekończące postępowania, jeżeli zostały wydane na podstawie aktu uznanego przez TK za niezgodny z konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą. Wtedy przepisy o wznowieniu postępowania (art. 416[1] kodeksu postępowania cywilnego) stosuje się odpowiednio.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

TK: niższe stawki dla prawników za "urzędówki" są niekonstytucyjne
Zawody prawnicze
TK: niższe stawki dla prawników za "urzędówki" są niekonstytucyjne

Stawki dla pełnomocników z urzędu i wyboru niesłusznie różnicowane

– Literalne brzmienie tego przepisu prowadziłoby do wniosku, że znajduje on zastosowanie jedynie w przypadku zakończenia postępowania wyrokiem (orzeczeniem) merytorycznym. Jednak uzależnienie zakresu uprawnień stron, dotkniętych rozstrzygnięciem opartym na normie zakwestionowanej przez TK, od sposobu zakończenia postępowania w danej sprawie nie znajduje żadnego uzasadnienia – stwierdził w konkluzji uzasadnienia sędzia Jacek Grela.

– Prokonstytucyjna wykładnia art. 416[1] k.p.c. wymaga przyjęcia, że wniosek, o którym mowa w tym przepisie, może dotyczyć także postanowienia niekończącego postępowania wydanego w każdej sprawie prawomocnie zakończonej, również orzeczeniem niemerytorycznym (tutaj odrzuceniem skargi kasacyjnej). Poza tym wniosek z art. 416[1] k.p.c. może dotyczyć także postanowienia o kosztach procesu. Taki wniosek pełnomocnik wnosi w imieniu własnym i na własną rzecz, nie działając w tym zakresie w imieniu mocodawcy – wskazał dalej sędzia.

W konsekwencji SN przyznał adwokatowi dodatkowo 2700 zł.

– Stanowisko SN pozwala na możliwie pełne przywrócenie równowagi w zakresie wynagrodzeń pełnomocników ustanawianych z wyboru oraz z urzędu, z niewiadomych względów wcześniej przez ustawodawcę różnicowanych, mimo że nakład pracy pełnomocnika nie zależy przecież od sposobu jego ustanowienia w danej sprawie – nie kryje zadowolenia mec. Jakub Musiał.

Sygnatura akt: I CSK 1854/24

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Sądy i Trybunały Sąd Najwyższy Prawo Cywilne Wyrok Kodeks Postępowania Cywilnego

Problem niższego wynagrodzenia, od tego, jakie zostałoby zasądzone pełnomocnikowi z wyboru, pojawił się w sprawie o zadośćuczynienie żądane od spółdzielni mieszkaniowej za rzekome naruszanie miru domowego powódki. Pozew został w całości oddalony przez sądy obydwu instancji. Ustanowiony pełnomocnikiem z urzędu po wydaniu wyroku przez sąd II instancji adwokat Jakub Musiał sporządził skargę kasacyjną.

SN odmówił przyjęcia jej do rozpoznania i przyznał na rzecz pełnomocnika 5400 zł wynagrodzenia podwyższonego o VAT tytułem nieopłaconej pomocy prawnej w postępowaniu przed SN.

Pozostało jeszcze 83% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Prezydent Karol Nawrocki podczas konferencji prasowej
Sądy i trybunały
Prezydent Karol Nawrocki odmawia nominacji 46 sędziów
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Sądy i trybunały
TK blokuje rozporządzenie Waldemara Żurka ws. losowania sędziów
Staż pracy a emerytura. Czy i jaki ma wpływ?
Praca, Emerytury i renty
Wiek emerytalny jest, ale brakuje stażu pracy. Czy jest szansa na emeryturę z ZUS?
Będą ważne zmiany w prawie budowlanym? „Żółta kartka” zamiast blokady inwestycji
Nieruchomości
Będą ważne zmiany w prawie budowlanym? „Żółta kartka” zamiast blokady inwestycji
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Materiał Promocyjny
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Szybki rozwód bez sądu będzie możliwy. Rząd przyjął projekt
Prawo rodzinne
Szybki rozwód bez sądu będzie możliwy. Rząd przyjął projekt
Wiedza, która trafia w punkt. Prosto do Ciebie. Zamów już dziś!
Materiał Promocyjny
Wiedza, która trafia w punkt. Prosto do Ciebie. Zamów już dziś!
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama