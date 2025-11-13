Sąd Najwyższy wzmacnia szanse na podwyższenie stawek za urzędówki

Aktualizacja: 13.11.2025 11:25 Publikacja: 13.11.2025 11:19
Foto: PAP/Marian Zubrzycki
Problem niższego wynagrodzenia, od tego, jakie zostałoby zasądzone pełnomocnikowi z wyboru, pojawił się w sprawie o zadośćuczynienie żądane od spółdzielni mieszkaniowej za rzekome naruszanie miru domowego powódki. Pozew został w całości oddalony przez sądy obydwu instancji. Ustanowiony pełnomocnikiem z urzędu po wydaniu wyroku przez sąd II instancji adwokat Jakub Musiał sporządził skargę kasacyjną.
SN odmówił przyjęcia jej do rozpoznania i przyznał na rzecz pełnomocnika 5400 zł wynagrodzenia podwyższonego o VAT tytułem nieopłaconej pomocy prawnej w postępowaniu przed SN.
Czytaj więcej
Minister sprawiedliwości Adam Bodnar podpisał cztery rozporządzenia, regulujące wysokość opłat za...
Adwokat wystąpił o wznowienie tego postępowania w zakresie przyznanych mu kosztów pomocy prawnej z urzędu. Powołał się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 27 lutego 2024 r. (sygn. akt SK 90/22), w którym orzeczono, że par. 2 pkt 1 w zw. z par. 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2016 r. w zakresie, w jakim określa ponoszone przez Skarb Państwa koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu w wysokości niższej niż stawki opłat za czynności adwokata z wyboru, jest niezgodny z konstytucją.
Sąd Najwyższy uwzględnił wniosek adwokata wskazując, że w sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem mogą być uchylone postanowienia niekończące postępowania, jeżeli zostały wydane na podstawie aktu uznanego przez TK za niezgodny z konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą. Wtedy przepisy o wznowieniu postępowania (art. 416[1] kodeksu postępowania cywilnego) stosuje się odpowiednio.
Czytaj więcej
Trybunał Konstytucyjny po raz kolejny stwierdził, że różnicowanie wynagrodzenia adwokatów ustanow...
– Literalne brzmienie tego przepisu prowadziłoby do wniosku, że znajduje on zastosowanie jedynie w przypadku zakończenia postępowania wyrokiem (orzeczeniem) merytorycznym. Jednak uzależnienie zakresu uprawnień stron, dotkniętych rozstrzygnięciem opartym na normie zakwestionowanej przez TK, od sposobu zakończenia postępowania w danej sprawie nie znajduje żadnego uzasadnienia – stwierdził w konkluzji uzasadnienia sędzia Jacek Grela.
– Prokonstytucyjna wykładnia art. 416[1] k.p.c. wymaga przyjęcia, że wniosek, o którym mowa w tym przepisie, może dotyczyć także postanowienia niekończącego postępowania wydanego w każdej sprawie prawomocnie zakończonej, również orzeczeniem niemerytorycznym (tutaj odrzuceniem skargi kasacyjnej). Poza tym wniosek z art. 416[1] k.p.c. może dotyczyć także postanowienia o kosztach procesu. Taki wniosek pełnomocnik wnosi w imieniu własnym i na własną rzecz, nie działając w tym zakresie w imieniu mocodawcy – wskazał dalej sędzia.
W konsekwencji SN przyznał adwokatowi dodatkowo 2700 zł.
– Stanowisko SN pozwala na możliwie pełne przywrócenie równowagi w zakresie wynagrodzeń pełnomocników ustanawianych z wyboru oraz z urzędu, z niewiadomych względów wcześniej przez ustawodawcę różnicowanych, mimo że nakład pracy pełnomocnika nie zależy przecież od sposobu jego ustanowienia w danej sprawie – nie kryje zadowolenia mec. Jakub Musiał.
Sygnatura akt: I CSK 1854/24
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Problem niższego wynagrodzenia, od tego, jakie zostałoby zasądzone pełnomocnikowi z wyboru, pojawił się w sprawie o zadośćuczynienie żądane od spółdzielni mieszkaniowej za rzekome naruszanie miru domowego powódki. Pozew został w całości oddalony przez sądy obydwu instancji. Ustanowiony pełnomocnikiem z urzędu po wydaniu wyroku przez sąd II instancji adwokat Jakub Musiał sporządził skargę kasacyjną.
SN odmówił przyjęcia jej do rozpoznania i przyznał na rzecz pełnomocnika 5400 zł wynagrodzenia podwyższonego o VAT tytułem nieopłaconej pomocy prawnej w postępowaniu przed SN.
W środę prezydent Karol Nawrocki oświadczył, iż odmawia nominacji 46 sędziów. Zapowiedział jednocześnie, że prze...
Program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Za niezgodne z konstytucją Trybunał Konstytucyjny uznał w środę rozporządzenie ministra sprawiedliwości Waldemar...
Osoby odprowadzające składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą liczyć na zyskanie prawa do emerytury. Jej...
"Żółta kartka", czyli ostrzeżenie zamiast wstrzymania budowy, przesądzenie na czym polega sprawdzenie projektu t...
Wprowadzenie jednolitego rynku nie będzie lekarstwem na wszystkie problemy – stwierdził na konferencji Warsaw Finance Week Marcin Wlazło, szef Biura Maklerskiego Pekao S.A.
Szybkie rozwody bez udziału sądów, dokonywane jedynie za pośrednictwem urzędów stanu cywilnego, będą możliwe dzi...
Tworzymy przestrzeń dla czytelników poszukujących wartościowych treści, pogłębionej analizy i sprawdzonych źródeł wiedzy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas