04:31 W nocy eksplozje rozlegały się w obwodzie kijowskim, Odessie i obwodzie zaporoskim

W Odessie słychać było co najmniej pięć eksplozji. W obwodzie kijowskim aktywna była obrona przeciwlotnicza.



04:28 Szef MSZ Rosji weźmie udział w spotkaniu szefów MSZ państw Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Indiach

Jak informuje rosyjski MSZ między 4 a 5 maja Siergiej Ławrow weźmie udział w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw Szanghajskiej Organizacji Współpracy, które odbędzie się w Indiach. Ministrowie będą rozmawiać na temat przygotowań do spotkania przywódców państw wchodzących w skład Organizacji, które ma mieć miejsce 3-4 lipca w New Delhi. Do Szanghajskiej Organizacji Współpracy należą m.in. Rosja, Chiny i Indie.

04:22 Okręty rosyjskiej Floty Pacyfiku ćwiczyły zwalczanie okrętu podwodnego

U wybrzeży Kraju Nadmorskiego, na wodach Zatoki Piotra Wielkiego, załogi czterech jednostek Floty Pacyfiku brały udział w ćwiczeniach z zakresu zwalczania wrogich okrętów podwodnych - informuje agencja Interfax. Jedna z grup okrętów biorących udział w ćwiczeniach, we współpracy z załogą śmigłowca Ka-27PL wykryła obecność wrogiego okrętu podwodnego, a druga zniszczyła go przy użyciu min i torped.



04:17 W Kraju Krasnodarskim w płomieniach stanęły zbiorniki rafinerii

Gubernator Kraju Krasnodarskiego, Wieniamin Kondratjew, poinformował o pożarze zbiorników z produktami ropopochodnymi na terenie rafinerii Ilski, w rejonie siewierskim. "Nic nie zagraża mieszkańcom pobliskie wsi" - podkreślił Kondratjew. Z pożarem walczy 48 strażaków i 16 jednostek sprzętu.

