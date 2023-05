W związku z tym, że świat jest zależny od Chin jako głównego dostawcy różnych towarów i wielu produktów podstawowych, żadne ponadnarodowe, globalne wyzwania - zdaniem Ng - nie mogą być rozwiązane bez wkładu Chin.



Minister wskazał przy tym m.in. że Chiny kontrolują ok. 3/4 rynku kobaltu, litu i niklu - metali niezbędnych przy produkcji baterii do samochodów elektrycznych.



- W czasie globalnych kryzysów finansowych uznaliśmy i zaakceptowaliśmy fakt, że niektóre instytucje, zwłaszcza banki, były „zbyt duże, by upaść”. To zdanie odnosi się również do relacji USA-Chiny, ich relacji z ASEAN, innymi krajami azjatyckimi i Europą – ocenił.

Ng mówił też, że 30 proc. towarów handlowych transportowanych drogą morską jest przewożonych przez szlaki w rejonie Morza Południowochińskiego, a 1/4 przewożonej drogą morską ropy i 1/3 kontenerów przewożonych na pokładach statków przepływa przez Cieśninę Malakka i Singapur.