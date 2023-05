Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 435 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 3 na 4 maja eksplozje rozlegały się w obwodzie kijowskim, Odessie i obwodzie zaporoskim. Tej samej nocy na terenie dwóch rafinerii w Rosji - w obwodzie rostowskim i Kraju Krasnodarskim - miało dojść do pożarów w wyniku ataków dronów. Według danych przekazywanych przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy Rosja straciła na Ukrainie już ok. 192 590 żołnierzy.

Dzień po oskarżeniu Ukrainy przez Rosję o przeprowadzenie ataku z użyciem dronów na Kreml, którego celem miało być - według Moskwy - zabicie prezydenta Rosji, Władimira Putina, Sołowjow apelował we własnym programie o to, by Rosjanie przeprowadzili zamach na Zełenskiego, gdy ten przebywa z wizytą w Holandii.



Zełenski przybył do Holandii po wizycie w Finlandii. W Hadze ukraiński prezydent wzywał do stworzenia międzynarodowego trybunału, który miałby osądzić rosyjską agresję na Ukrainę. Ukraiński prezydent wyraził też przekonanie, że po zwycięstwie Ukrainy w wojnie prezydent Rosji, Władimir Putin, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności.

Tymczasem Sołowjow, w swoim programie, wezwał do zamachu na Zełenskiego nawiązując do amerykańskiego ataku z użyciem dronów w Iraku, w którym na początku 2020 roku zginął irański gen. Kasem Solejmani.