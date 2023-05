05:04 Wiceszef MSZ Rosji ostrzega przed "otchłanią konfliktu zbrojnego" między USA a Rosją

Słowa Siergieja Riabkowa padły po tym, jak rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, oskarżył USA o współodpowiedzialność za atak z użyciem dronów na Kreml, który - zdaniem Moskwy - był ukraińską próbą zamachu na prezydenta Rosji, Władimira Putina. Pieskow przekonywał, że to USA wskazują Ukrainie cele takich ataków.

04:34 Pożar wsi Uspienka w obwodzie tiumeńskim w Rosji

3900 m2 objął pożar, który wybuchł we wsi Uspienka w obwodzie tiumeńskim. Z ogniem, który strawił 13 budynków mieszkalnych i zmusił do ewakuacji 360 osób, walczy 226 strażaków, 56 jednostek sprzętu gaśniczego i dwa śmigłowce Mi-8.



04:27 Ukraińska wiceminister obrony: Paszporty są bronią hybrydową Rosji

Hanna Malar, wiceminister obrony Ukrainy, na swoim kanale w serwisie Telegram pisze, że "Rosja wydaje paszporty mieszkańcom tymczasowo okupowanych terytoriów, by móc legalnie prześladować Ukraińców". "Paszporty są bronią hybrydową Federacji Rosyjskiej. Rosyjska Federacja walczy nie tylko rakietami, artylerią, propagandą i informacją, ale też paszportami (...)" - pisze Malar, która następnie wyjaśnia, że Rosjanie wykorzystują przyznawanie rosyjskiego obywatelstwa, by "wzmocnić reżim karny na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy". "Otrzymanie rosyjskiego paszportu legalizuje brutalne działania Federacji Rosyjskiej przeciw obywatelowi, ponieważ w niektórych przypadkach taka przemoc jest dopuszczalna w świetle prawa Federacji Rosyjskiej. Tak, jest to naruszenie norm prawa międzynarodowego, ale posiadanie rosyjskiego obywatelstwa de facto pozbawia Ukrainę i społeczność międzynarodową możliwości niesienia skutecznej pomocy" - wyjaśnia ukraińska wiceminister obrony.



04:23 "The Sun": Wielka Brytania wysłała fregatę, by monitorować ruch rosyjskich okrętów na Morzu Północnym

Brytyjska fregata, wysłana do monitorowania ruchów rosyjskich okrętów, ma być uzbrojona w pociski przeciwokrętowe Harpoon - podaje brytyjski tabloid, powołując się na źródło w Ministerstwie Obrony. Rozmówca gazety mówi, że brytyjskie władze "są świadome, iż niewielka liczba rosyjskich okrętów prowadzi ćwiczenia w pobliżu Wielkiej Brytanii".



04:20 Siergiej Ławrow spotkał się z szefem MSZ Chin

W czasie spotkania szefa MSZ Rosji z Qin Gangiem, szefem chińskiej dyplomacji, chiński minister zadeklarował, że jego kraj jest gotów do koordynowania wraz z Rosją wysiłków, których celem będzie polityczne rozwiązanie "kryzysu na Ukrainie" - wynika z komunikatu chińskiego MSZ. Qin powiedział, że Chiny będą nadal "dążyć do pokoju i negocjacji" oraz że "są gotowe do utrzymywania kontaktów i koordynowania działań z Rosją, aby wnieść istotny wpływ do politycznego rozwiązania kryzysu".



