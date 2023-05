- Jemu kończy się nie amunicja, tylko ludzie – natychmiast odpowiedzieli ukraińscy oficerowie z dowództwa OK Południe, któremu podlega Bachmut. Według nich w ciągu ostatniej doby artyleria Wagnera ostrzeliwała ukraińskie pozycje 520 razy. „Nie widać więc żadnych braków amunicji” - przekonują.



Dzień wcześniej Prigożyn opublikował nagrane w nocy wideo, na którym występuje na tle szeregu leżących na ziemi zabitych, o których mówi że to najemnicy Grupy Wagnera. Obrzuca przy tym wyzwiskami najwyższych dowódców rosyjskiej armii, ministra obrony Siergieja Szojgu i szefa sztabu generalnego, gen. Walerija Gierasimowa. Wideo podpisane jest „Straty 4 kwietnia”.

- To chłopaki z Wagnera, którzy zginęli dzisiaj. Krew jeszcze świeża. A teraz słuchajcie, suki. To są czyiś ojcowie i synowie. I te gnoje, które nie dają amunicji, suka, będą żreć w piekle ich wnętrzności. A nam brakuje 70 proc. zaopatrzenia w amunicję. Szojgu, Gierasimow, suka, gdzie jest amunicja! – krzyczy na nagraniu Prigożyn.

Dzień później twierdził już, że brakuje mu 90 proc. pocisków. „Oficjalnie zwracam się do naczelnika sztabu generalnego, ministra obrony, Głównodowodzącego, do narodu Rosji” – ogłaszał z kolei w piątek, zwracając się do również do Głównodowodzącego, czyli prezydenta Władimira Putina. Wycofujące się oddziały Wagnera mają zamienić żołnierze regularnej armii.

Jewgienij Prigożyn kontra rosyjska armia

Awantury między Prigożynem a dowództwem rosyjskiej armii wybuchają publicznie od jesieni ubiegłego roku, czyli od przegranej przez Rosjan walki o obwód charkowski i utraty Łymanu oraz Bałaklei. Wódz najemników (wraz z władcą Czeczenii Ramzanem Kadyrowem) żądał zdymisjonowania „tchórzliwych generałów”. Wtedy też minister obrony i szef Sztabu Generalnego publicznie byli obrzucani wyzwiskami, ale nie przez samego milionera, lecz jego podwładnych.