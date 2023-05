Ambasador Rosji wezwany do MSZ. Reakcja na nawoływanie do zabójstwa polskiego ambasadora

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 436 Według nieoficjalnych informacji Wielka Brytania wysłała fregatę, by monitorowała ruchy rosyjskich okrętów na Morzu Północnym. Think tank z USA, ISW ocenia, że Rosja wykorzysta atak na Kreml do odwołania kolejnych parad zwycięstwa zaplanowanych na 9 maja. Jewgienij Prigożyn w kolejnym nagraniu domaga się od rosyjskiego resortu obrony dostaw amunicji.

Paweł Astachow w propagandowym programie Władimira Sołowiowa zarzucił Polsce złamanie konwencji genewskiej.

- Muszę odnieść się do sytuacji w Polsce. To, co się dzieje, to poważne naruszenie Konwencji Genewskiej o stosunkach konsularnych, do przestrzegania której od 1961 r. zobowiązały się wszystkie państwa świata, które utrzymują relacje dyplomatyczne. I spójrzcie tylko, co oni robią. Wyrzucili ich z mieszkań, wyrzucili ich z ośrodka wypoczynkowego, zamrozili im konta i zabrali wszystkie pieniądze naszej misji dyplomatycznej, teraz szkołę odebrali. Jak my odpowiadamy? Nota, oburzenie, wezwanie ambasadora - powiedział były rzecznik praw dziecka w Rosji.

Astachow odniósł się również do oblania farmą rosyjskiego ambasadora w Warszawie. Stwierdził, że "czekał, czy ambasadora Polski znajdą pływającego w rzece Moskwie, czy nie".