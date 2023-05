Demontaż pomnika "wdzięczności Armii Czerwonej" w Głubczycach. Jest reakcja Rosji

Według nieoficjalnych informacji Wielka Brytania wysłała fregatę, by monitorowała ruchy rosyjskich okrętów na Morzu Północnym. Think tank z USA, ISW ocenia, że Rosja wykorzysta atak na Kreml do odwołania kolejnych parad zwycięstwa zaplanowanych na 9 maja. Jewgienij Prigożyn w kolejnym nagraniu domaga się od rosyjskiego resortu obrony dostaw amunicji.