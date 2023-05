Gen. Skrzypczak: „Atak dronów na Kreml” to rosyjska prowokacja? Oczywiście

- Oczywiście, na Kremlu była prowokacja rosyjska, zresztą to widać po filmach, które były kręcone z uderzenia tymi dronami - ocenił były dowódca Wojsk Lądowych. - Operatorzy w różnych miejscach wokół Kremla byli przygotowani na to, że te drony i że będą je filmować. I to robili - tłumaczył.

- Natomiast to jest potrzebne do narracji Putina, który chce pokazać narodowi, że nie tylko Rosja jest zagrożona, ale i Putin, ich wódz, który prowadzi Rosję do zwycięstwa. I moim zdaniem służyć ma to mobilizacji Rosjan do intensywniejszych poświęceń, takich większych poświęceń dla wojny, dla „operacji specjalnej” (jak w rosyjskiej nowomowie propagandowej mówi się o inwazji na Ukrainę” - red.) - powiedział gen. Skrzypczak.

ISW ocenił, że władze Rosji upozorowały atak na Kreml tuż przed obchodami Dnia Zwycięstwa, by przedstawić wojnę z Ukrainą jako „egzystencjalne zagrożenie”. Instytut odnotował też, że niektórzy rosyjscy tzw. blogerzy wojskowi wykorzystują atak na Kreml do apelów o eskalację działań na Ukrainie.