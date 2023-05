07:13 Pożar magazynu ropy w pobliżu Mostu Krymskiego

Lokalne władze poinformowały o pożarze, który ogarnął magazyn ropy zlokalizowany w pobliżu miejscowości Wolna w Kraju Krasnodarskim, tuż przy Moście Krymskim. Płonie zbiornik z paliwem, a obszar pożaru to 1200 m2. Nie ma doniesień o ofiarach. Przyczyna pożaru nie jest znana.



06:48 Morawiecki: TVP Wilno będzie walczyło z rosyjską propagandą na Litwie

- Dziękuję telewizji publicznej za organizację TVP Wilno, ponieważ będzie ono również walczyło z rosyjską propagandą na Litwie – mówił we wtorek premier Mateusz Morawiecki w programie „Gość Wiadomości”. - Rosyjska propaganda jest bardzo przemożna, jest bardzo silna i potrzeba mądrego przekazu, dobrego przekazu, który jest uczciwy, jest prawdziwy - powiedział. Stwierdził, że potrzeba szybko wychwytywać tzw. fake newsy i demaskować nienawiść, którą „rosyjska propaganda próbuje zaszczepić pomiędzy Polakami i Litwinami oraz Ukraińcami a Polakami”.

06:27 Von der Leyen zapowiedziała zwiększenie produkcji amunicji w Europie

Unia Europejska planuje przeznaczyć 500 mln euro na rozszerzenie produkcji amunicji w Europie. Odpowiednia ustawa zostanie przedstawiona w środę - zapowiedziała Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej.



- Ustawa ta wesprze rozbudowę i przyspieszenie produkcji amunicji w Europie. Będzie łączyć uproszczone regulacje z szybszymi procedurami wydawania pozwoleń. Chodzi o przyspieszenie i zwiększenie skali produkcji amunicji, bo Ukraina jej teraz potrzebuje. Wniosek obejmie finansowanie UE w wysokości 500 mln euro. Łącznie daje to około 1 miliarda euro, przy współfinansowaniu przez państwa członkowskie - powiedziała von der Leyen po spotkaniu w Pradze z prezydentem Czech Petrem Pavlem.

06:10 Blinken podał termin możliwej ukraińskiej kontrofensywy

Wiemy, że Ukraińcy rozważają kontrofensywę w nadchodzących tygodniach. Zobaczmy, co się z tym stanie. Jej sukces na polu bitwy jest najlepszym i prawdopodobnie najszybszym sposobem, aby faktycznie mogło dojść do negocjacji, które doprowadzą do sprawiedliwego i trwałego pokoju - powiedział w rozmowie z Fox News sekretarz stanu USA Antony Blinken.

