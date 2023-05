"Ukraińskie drony nad Kremlem". Mironow: Zamach na Putina to powód do likwidacji władz Ukrainy

"Zamach na prezydenta Rosji Władimira Putina rodzi pytania wobec rosyjskiej obrony powietrznej" - napisał w mediach społecznościowych. Mironow pytał, w jaki sposób drony dostały się nad Kreml. "Gdzie jest obrona powietrzna?" - dodał.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Władze Rosji: Ukraina w nocy zaatakowała dwoma dronami Kreml W nocy z wtorku na środę Ukraina przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych dokonała próby uderzenia w rezydencję Władimira Putina na Kremlu - twierdzi Moskwa. Kijów zaprzecza oskarżeniom.

Według byłego przewodniczącego izby wyższej rosyjskiego parlamentu, sytuacja stanowi "prawdziwy casus belli", czyli powód do wojny. "Do prawdziwej wojny i likwidacji terrorystycznej elity Ukrainy" - napisał Mironow dodając, że Rosja ma środki, by uderzyć w ukraińskie bunkry.

Rosja od ponad roku prowadzi inwazję na Ukrainę, ale Kreml nazywa ją "specjalną operacją wojskową", a formalnie Moskwa nie wypowiedziała wojny Ukrainie.

W swym wpisie rosyjski polityk zaznaczył, że rok temu sugerował, by "specjalna operacja wojskowa miała status operacji antyterrorystycznej". Mironow napisał, że teraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz jego współpracownicy - których rosyjski polityk określił mianem "junty" - mogą skończyć jak Adolf Hitler, zginąć trafieni pociskiem rakietowym jak prezydent Czeczenii Dżochar Dudajew lub stanąć przed międzynarodowym trybunałem.