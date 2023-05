Ukraińskie drony i atak na Kreml? Zełenski zabrał głos ws. rzekomego zamachu na Putina

Prezydent Wołodymyr Zełenski zaprzeczył, by Ukraina była odpowiedzialna za to, co rosyjskie władze nazywają próbą zamachu na Władimira Putina. Według rosyjskich władz, nad Kremlem pojawiły się ukraińskie drony.