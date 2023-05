Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 434 Trwa 434. doba inwazji Rosji na Ukrainę. Dzień wcześniej pojawiły się doniesienia o wysadzeniu torów tuż przed rosyjskim pociągiem towarowym w obwodzie briańskim. 1 maja w tym samym obwodzie wykoleił się inny pociąg. Trzy dni temu papież Franciszek powiedział dziennikarzom podczas lotu z Budapesztu do Rzymu, że trwa misja w sprawie pokoju w Ukrainie, która nie jest jeszcze publicznie ogłoszona. Kijów wyraził zaskoczenie, Kreml także.

„Wróg nadal koncentruje swoje główne wysiłki na prowadzeniu działań ofensywnych w rejonie Awdijiwki i Marjinki. Aktywnie wykorzystuje lotnictwo operacyjno-taktyczne i wojskowe do uderzeń na pozycje naszych wojsk. W ciągu minionej doby nieprzyjaciel atakował nasze pozycje 18 razy. Nie udało mu się - odszedł" - czytamy we wpisie. Według dowódcy przy użyciu czołgów, wyrzutni rakiet i artylerii lufowej Rosjanie ostrzeliwują pozycje jednostek ukraińskich i osady graniczące z linią frontu. Najeźdźcy używają dronów do regulacji ognia artyleryjskiego. W sumie w ciągu dnia odnotowano 352 ostrzały w kierunku ukraińskiego zgrupowania wojsk.

Reklama

„Straty nieprzyjaciela w zabitych i rannych wyniosły prawie dwie kompanie. 14 jednostek sprzętu wojskowego wroga zostało zniszczonych i uszkodzonych. W szczególności 1 bojowy wóz piechoty, dwa bezzałogowe statki powietrzne Supercam, dwa bezzałogowe statki powietrzne Zala, 1 samochód opancerzony BBM, moździerze 120 mm, transporter MT-LB, system wojskowego monitoringu dalekiego zasięgu Murom-M, system przeciwlotniczy 2C6 Tunguska i sprzęt inżynieryjny” – napisał dowódca.

Tarnawski poinformował również, że pododdziały wojsk rakietowych i artylerii grupy „Tawria” przeprowadziły w ciągu dnia 789 akcji ogniowych.