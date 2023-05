Rutte: W rozmowach o F-16 dla Ukrainy nie ma tabu

Zapewne tylko kilkanaście procent pracowników zarabia dokładnie tyle ile wynosi przeciętne wynagrodzenie podawane co miesiąc przez GUS. Za to ok. 70 proc. pracowników ma pensję niższą niż przeciętna. Kwota, która jest dla makroekonomistów wyznacznikiem zmieniającej się sytuacji w gospodarce, nie jest dokładną informacją na temat struktury płac.