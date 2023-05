Think tank o ataku dronów na Kreml: Zapewne upozorowany przez Rosję

Według analityków z think tanku z USA, Instytutu Studiów nad Wojną (ISW), Rosja prawdopodobnie upozorowała atak dronów na Kreml, by "stworzyć warunki do szerszej, społecznej mobilizacji" i "sprowadzić wojnę" do Rosji.