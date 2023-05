Zełenski apeluje o nowy trybunał. Kijów zabiega o więcej, niż tylko osądzenie Putina

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 435 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 3 na 4 maja eksplozje rozlegały się w obwodzie kijowskim, Odessie i obwodzie zaporoskim. Tej samej nocy na terenie dwóch rafinerii w Rosji - w obwodzie rostowskim i Kraju Krasnodarskim - miało dojść do pożarów w wyniku ataków dronów. Według danych przekazywanych przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy Rosja straciła na Ukrainie już ok. 192 590 żołnierzy.

Jak wiele wizyt Wołodymyra Zełenskiego i ta była niezapowiedziana. Według holenderskich mediów został przywieziony do Hagi holenderskim samolotem rządowym, który transportował go już z Rzeszowa do Helsinek, gdzie wziął udział w szczycie państw nordyckich.

13 maja Zełenski będzie w Berlinie, gdzie spotka się z prezydentem i kanclerzem, zanim w Akwizgranie odbierze prestiżową nagrodę Karola Wielkiego. We wszystkie te miejsca prezydent Ukrainy jeździ po to, żeby przekonywać do zwiększenia i przyspieszenia dostaw broni, kluczowych w tej fazie wojny, gdy powoli wyczerpują się ukraińskie zapasy. W Hadze rozmawiał nie tylko z premierem Holandii Markiem Ruttem, ale też przybyłym specjalnie z Brukseli premierem Belgii Alexandrem De Croo. Rutte powiedział potem, że Holandia ciężko pracuje za kulisami, aby osiągnąć konsensus ze swoimi sojusznikami w sprawie dostaw myśliwców do Ukrainy. – Współpracujemy z partnerami, takimi jak Belgia i Dania, aby doprowadzić do końca debatę na temat dostaw F-16 – powiedział. Powtórzył, że dostarczanie Ukrainie myśliwców nie jest tematem tabu, ale dodał, że nie jest to jeszcze przesądzone.

Nawiązując do wcześniejszej dyskusji na temat haubic i czołgów Leopard, holenderski premier powiedział: „To wymaga czasu. Ale haubica jest już w drodze”. De Croo z kolei poinformował, że Belgia przygotowuje nowy pakiet pomocy wojskowej.