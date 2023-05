Niemiecka policja prowadzi śledztwo po ujawnieniu przez media, że Zełenski przyleci do Berlina

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 435 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 3 na 4 maja eksplozje rozlegały się w obwodzie kijowskim, Odessie i obwodzie zaporoskim. Tej samej nocy na terenie dwóch rafinerii w Rosji - w obwodzie rostowskim i Kraju Krasnodarskim - miało dojść do pożarów w wyniku ataków dronów. Według danych przekazywanych przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy Rosja straciła na Ukrainie już ok. 192 590 żołnierzy.

Wszczęte śledztwo dotyczy „podejrzenia zdrady tajemnic (...) w związku z ewentualną wizytą prezydenta państwa” - podała policja w opublikowanym oświadczeniu.

Reklama

Niemieckie dzienniki, w tym „Der Tagesspiegel” i lokalny „Berliner Zeitung” poinformował w środę, że organy ścigania w Berlinie przygotowują się do wizyty Zełenskiego w stolicy Niemiec. Wizyta ma rozpocząć się 13 maja i potrwa co najmniej do 14 maja.

Policja potwierdziła śledztwo w sprawie artykułu w „BZ”. Według śledczych tekst zawierał „poufne szczegóły” dotyczące przygotowań do wizyty Zełenskiego. „Berlińska policja w żadnym momencie oficjalnie nie przekazała żadnych informacji, które zagrażałyby wizycie państwowej” – napisano w oświadczeniu.