Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 435 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 3 na 4 maja eksplozje rozlegały się w obwodzie kijowskim, Odessie i obwodzie zaporoskim. Tej samej nocy na terenie dwóch rafinerii w Rosji - w obwodzie rostowskim i Kraju Krasnodarskim - miało dojść do pożarów w wyniku ataków dronów. Według danych przekazywanych przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy Rosja straciła na Ukrainie już ok. 192 590 żołnierzy.

Gen. Dannatt ocenił, że spodziewana w najbliższych tygodniach ukraińska kontrofensywa może być "decydującym czynnikiem" w trwającej wojnie Rosji z Ukrainą.



Zdaniem byłego szefa Sztabu Generalnego armii Wielkiej Brytanii dzięki dostawom zachodniego uzbrojenia i dalszemu wsparciu Zachodu, Ukraina "wkrótce będzie miała potencjał, by zadać decydujące ciosy Rosjanom".

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosja: Zbiorniki rafinerii stanęły w ogniu. Atak drona? Agencja TASS podaje, że w wyniku ataku z użyciem drona w płomieniach stanęły zbiorniki z produktami ropopochodnymi w rafinerii Ilski w Kraju Krasnodarskim. Gubernator Kraju Krasnodarskiego, informując o pożarze w rafinerii, nie podał jego powodu.

- Jeśli będą w stanie zrobić to skutecznie, w efekcie może to doprowadzić do nagłego zwrotu w wojnie na korzyść Ukrainy w tym roku - ocenił brytyjski generał.