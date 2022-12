04:23 Zełenski: Sytuacja w Donbasie jest trudna

W swoim wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski mówił, że "na linii frontu, w Bachmucie, Kreminnej i innych częściach Donbasu, które wymagają maksymalnej siły i skupienia, sytuacja jest trudna". - Okupanci wykorzystują wszystkie dostępne im zasoby - a to są znaczace zasoby - by wyszarpać chociaż niewielkie postępy - podkreślił. Prezydent Ukrainy podziękował jednocześnie ukraińskim żołnierzom za trwanie na pozycjach i "wykorzystywanie szans, by nie tylko nic nie stracić, ale też wypychać okupantów" z zajmowanych terenów. Zełenski podziękował żołnierzom 10. Samodzielnej Górskiej Brygady Szturmowej za pojmanie jeńców w obwodzie donieckim oraz 80 i 95. Brygadom Powietrzno-Desantowym za "udane niszczenie wroga w rejonie Łymanu".



04:14 Rosjanie przygotowują przymusową "ewakuację" mieszkańców Enerhodaru

Ukraiński portal rządowy Centrum Narodowego Sprzeciwu, opisujący sytuację na okupowanych częściach Ukrainy podaje, że Rosjanie przygotowują przymusową "ewakuację" mieszkańców okupowanego Enerhodaru w obwodzie zaporoskim. Jak podaje portal Centrum osoby ewakuowane z Enerhodaru mają trafić na Krym. "Początkowo 'ewakuacja' jest dobrowolna, ale zazwyczaj później okupanci stosują przymusowe wysiedlenia" - czytamy w komunikacie.



04:13 Naczelny dowódca UPA będzie miał ulicę w mieście Izium

Jedna z ulic w mieście Izium w obwodzie charkowskim otrzymuje imię Romana Szuchewycza, naczelnego dowódcy Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA), zbrodniarza wojennego, który jako główny dowódca UPA ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za zaakceptowanie rzezi wołyńskiej jako taktyki UPA przeciwko Polakom i przeprowadzenie ludobójczej czystki etnicznej w Małopolsce Wschodniej na polskiej ludności cywilnej, których ofiarą padło około 100 tys. osób.

04:12 Prognozy byłego prezydenta Rosji na 2023 rok: Rozpad UE i rozbiór Polski

Dmitrij Miedwiediew przewiduje, że w 2023 r. Polska i Węgry mogą zająć zachodnie ziemie "dawnej Ukrainy", zaś "Republika Kijowska" może stać się częścią "Czwartej Rzeszy".