Były prezydent Rosji opublikował w mediach społecznościowych serię wpisów. Stwierdził, że w sylwestra wszyscy zajmują się przewidywaniem przyszłości, a wiele osób wysuwa "futurystyczne hipotezy". Co się wydarzy w 2023 roku? Dmitrij Miedwiediew przedstawił swoje przewidywania.

Zdaniem byłego premiera Rosji, w przyszłym roku cena ropy wzrośnie do 150 dolarów za baryłkę, a cena gazu przekroczy 5 tys. dol. za tysiąc metrów sześciennych.

Wielka Brytania ponownie dołączy do Unii Europejskiej, a następnie UE się rozpadnie, zaś euro stanie się tylko dawną walutą Wspólnoty.

"Polska i Węgry zajmą zachodnie tereny dawnej Ukrainy" - to kolejna przepowiednia byłego prezydenta Rosji - kraju, który od 10 miesięcy toczy wojnę z Ukrainą, nazywaną przez Kreml "specjalną operacją wojskową".

Dmitrij Miedwiediew przewiduje, że w 2023 r. zostanie utworzona Czwarta Rzesza, której terytorium obejmie Niemcy i "ich satelitów". Według rosyjskiego polityka, w gronie tym będą Polska, kraje bałtyckie, Czechy, Słowacja, Republika Kijowska "i inni wyrzutkowie".

Czy w 2023 r. wybuchnie wojna? Zdaniem byłego prezydenta Rosji - tak, pomiędzy Francją a Czwartą Rzeszą. Nastąpi "rozbiór Europy, w tym nowy rozbiór Polski" - napisał Miedwiediew.

W nadchodzącym roku Irlandia Północna oderwie się od Wielkiej Brytanii i połączy z Republiką Irlandii - brzmi kolejna przepowiednia Miedwiediewa na 2023 rok.

Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji odnosi się także do sytuacji w Ameryce Północnej. Prognozuje, że w Stanach Zjednoczonych wybuchnie wojna secesyjna, w wyniku której Kalifornia i Teksas staną się niepodległymi państwami. "Teksas i Meksyk utworzą państwo związkowe" - czytamy. Według przepowiedni Miedwiediewa, założyciel Tesli i SpaceX oraz właściciel Twittera, Elon Musk, wygra wybory prezydenckie w stanach, które po wojnie secesyjnej w USA będą "przydzielone" Partii Republikańskiej.

Kolejna przepowiednia byłego prezydenta Rosji dotyczy rynków finansowych. Prognozuje on, że wszystkie "główne" giełdy przeniosą się z USA i Europy do Azji. Załamać ma się też system walutowy z Bretton Woods, co ma z kolei doprowadzić do upadku Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Banku Światowego. Prognoza głosi, że świat odejdzie od euro i dolara jako walut rezerwowych. Wrócić ma system waluty złotej (standard złota), w użyciu mają być waluty cyfrowe.

Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej zakończył swój wpis słowami: "Szczęśliwego Nowego Roku dla was, anglosascy przyjaciele i ich radośnie chrząkające świnki!".