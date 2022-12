Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 307 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, mówi, że sytuacja w Donbasie jest trudna.

Rząd federalny zatwierdził eksport broni o łącznej wartości 8,35 mld euro. Eksport był wyższy tylko w 2021 roku - wyniósł 9,35 mld euro.

Na wniosek jednego z posłów Ministerstwo Gospodarki poinformowało, że ponad jedna czwarta broni i sprzętu wojskowego wyeksportowanego od początku roku do 22 grudnia trafiła na Ukrainę.

Niemcy zatwierdziły dostawy broni dla Ukrainy o wartości 2,24 mld euro. Dotyczy to broni ciężkiej - 30 czołgów przeciwlotniczych Gepard, 14 systemów artyleryjskich Panzerhaubitzen 2000, pięć systemów MLRS, zaawansowany system obrony powietrznej Iris-T. Jeśli weźmiemy pod uwagę osobno broń eksportowaną do państw trzecich niebędących członkami UE i NATO (w sumie za 3,23 mld euro), to Ukraina otrzymała ponad dwie trzecie tej kwoty.

Wśród sojuszników NATO najwięcej broni sprzedano Holandii (1,83 mld euro), w pierwszej dziesiątce nabywców są też Stany Zjednoczone (ok. 864 mln euro), Wielka Brytania (453 mln euro), Węgry (249 mln euro), Australia, Singapur i Korea Południowa.

Podczas tworzenia koalicji po wyborach parlamentarnych - pod koniec 2021 roku, jeszcze przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę - SPD, Zieloni i Wolni Demokraci początkowo planowali ograniczenie eksportu broni. Późniejsze wydarzenia skłoniły Berlin do radykalnego zwrotu i odstąpienia od zasady niedostarczania broni krajom prowadzącym wojnę.

Jak informowano w ostatnich dniach, Niemcy planują przekazać Ukrainie wiosną 2023 roku siedem kolejnych systemów przeciwlotniczych Gepard.