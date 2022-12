Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 307 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, mówi, że sytuacja w Donbasie jest trudna.

Poinformowała o tym we wtorek wicepremier ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Ołha Stefaniszyna.

Powiedziała, że Ukraina odblokowała powołanie szefa Wyspecjalizowanej Prokuratury Antykorupcyjnej. Stefaniszyna liczy też na szybkie rozstrzygnięcie konkursu na szefa Narodowego Biura Antykorupcyjnego.

Czytaj więcej Polityka KE zastrzega sobie prawo do cofnięcia statusu kandydata dla Ukrainy Komisja Europejska, rekomendując przyznanie Ukrainie statusu kandydata do UE, wskazała 7 bloków reform, które muszą zostać przez ten kraj wdrożone, aby taki status otrzymać.

Ponadto Rada Najwyższa uchwaliła pod koniec roku trzy kluczowe ustawy, w których według Stefaniszyny „przez prawie dekadę nie zdołano osiągnąć konsensusu politycznego”: o mniejszościach narodowych, o mediach i procedurze konkursowej i ws. wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

- Zrobiliśmy wszystko, co można było zrealizować, zorganizować i zapewnić z tych siedmiu unijnych wymogów. Wszystko, co wymagało konsensusu politycznego, aby uruchomić konkursy i uchwalić ustawy – powiedziała wicepremier.

Stefaniszyna powiedziała, że postępy po stronie ukraińskiej są "dynamiczne", ale kraj nie jesteśmy gotowy czekać kolejnego roku (do jesieni 2023 r.) na ocenę polityczną.

- Dlatego spodziewamy się, że na początku marca ocenimy nasze kroki wspólnie z Unią Europejską i będziemy się przygotowywać do rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych – zaznaczyła Stefaniszyna.

UE nalegała na pierwszą ocenę postępów i rekomendacje jesienią 2023 r. Oznaczało to przesunięcie procesu integracji europejskiej Ukrainy o co najmniej pół roku, co przesunęłoby oficjalne rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych do czasu powołania nowej komisji po wyborach do Parlamentu Europejskiego.