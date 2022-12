Nagranie pojawiło się na profilu WasTranslated na Twitterze, który tłumaczy materiały o wojnie na Ukrainie.

Na początku tego roku Władimir Putin podpisał ustawę, która uczyniła "dyskredytowanie" inwazji Rosji na Ukrainę nielegalnym.

Ustawa zakazała również rozpowszechniania "fałszywych informacji" o wojnie - którą Rosja nadal nazywa "specjalną operacją wojskową".

Osobom, które złamią nowe prawo, rozpowszechniając tak zwane „fałszywe informacje” o działaniach rosyjskich sił zbrojnych na Ukrainie, grozić będzie do trzech lat więzienia. W przypadku działania w ramach „zorganizowanej grupy” lub wykorzystując „fałszywe dowody” kara wzrośnie do 10 lat więzienia, a jeśli opublikowanie takiej informacji doprowadzi do „poważnych konsekwencji”, takim osobom będzie grozić nawet 15 lat więzienia.