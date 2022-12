04:59 Putin zakazuje sprzedaży ropy państwom, które wprowadziły limit ceny

Rosja jest drugim największym eksporterem ropy po Arabii Saudyjskiej. Zakłócenie dostaw ropy z Rosji może doprowadzić do daleko idących konsekwencji dla światowego rynku surowców energetycznych.

04:30 Zełenski: Celem na przyszły rok jest wyzwolenie naszych ziem i odbudowa Ukrainy

- Ten tydzień będzie ważny dla Ukrainy z politycznego punktu widzenia. Wchodzimy w nowy rok i musimy zachować zgodę co do naszych celów narodowych. Oczywiście są nimi wyzwolenie naszej ziemi z rąk wroga, a także odbudowa Ukrainy, powrót naszych rodaków do domu, dalsze zbliżenie naszego państwa z kluczowymi partnerami, stworzenie nowych możliwości dla Ukrainy w świecie - to są wszystko zadania na najbliższą przyszłość. I nie tylko dla państwa, ale także dla każdego z nas. Wkrótce przedstawię mój pogląd na to, jak zrealizować te zadania, w dorocznym orędziu do Rady Najwyższej na temat zewnętrznej i wewnętrznej sytuacji Ukrainy - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.



04:25 Ukraińska policja zlikwidowała 13 wrogich farm botów

Pracownicy ukraińskiej cyberpolicji zlikwidowali 13 farm internetowych botów - informuje ukraińskie MSW. "Ponad pół miliona kont w różnych sieciach społecznościowych oraz kont pocztowych zostało wykrytych. Zostały stworzone, by szerzyć prorosyjskie fejki i propagandę. Ponad 100 tys. kart SIM użytych do zarejestrowania tych kont trafiło w ręce funkcjonariuszy prawa" - głosi komunikat. W działania farm botów zaangażowanych miało być 31 osób, które zajmowały się też rozpowszechnianiem złośliwego oprogramowania i wykonywały transfery pieniężne do Rosji.



04:20 Minister obrony Austrii ostrzega przed blackoutem w Europie

- Prawdopodobieństwo blackoutu na terytorium UE jest bardzo wysokie, ponieważ dla Putina ataki hakerskie na zachodnie systemy energetyczne są narzędziem wojny hybrydowej - mówi Claudia Tanner, minister obrony Austrii, w rozmowie z dziennikiem "Die Welt". - Pytanie nie brzmi czy do tego dojdzie, tylko kiedy. Ryzyko blackoutu na dużą skalę wzrosło znacząco w związku z wojną na Ukrainie - dodaje.



