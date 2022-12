05:26 W środkowej i wschodniej Ukrainie ogłoszono alarm powietrzny

05:16 Rubel osłabia się wobec dolara i juana

Na moskiewskiej giełdzie w czwartek rano rubel osłabiał się zarówno wobec dolara, jak i juana. Za dolara trzeba płacić obecnie 72,2325 rubla, a za juana - 10,277 rubla.



04:57 W obwodzie czelabińskim w Rosji aresztowano sierżanta, który zabił kapitana

Obaj uczestnicy bójki byli rezerwistami. Sprawca pobicia ze skutkiem śmiertelnym miał znajdować się pod wpływem alkoholu. Grozi mu do 15 lat więzienia.

Sierżant, zmobilizowany do wojska w ramach częściowej mobilizacji ogłoszonej przez Władimira Putina 21 września, został aresztowany w związku z bójką, w czasie której zadał śmiertelne rady kapitanowi - ten ostatni również trafił do wojska w ramach częściowej mobilizacji.

04:32 Zełenski do Ukraińców: Wspierajcie się nawzajem. Koniecznie

- Proszę, znajdźcie czas, by powiedzieć miłe słowa bliskim sobie ludziom. A nawet jeśli nie bliskim sobie ludziom - po prostu innym Ukraińcom - mówił w czasie wieczornego wystąpienia prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. - A jeśli ktoś jest w trudnej sytuacji, w trudnym czasie, pozostaje sam i z jakiegoś powodu nie ma krewnych, proszę spytajcie czy ona lub on nie potrzebuje pomocy. Albo po prostu pomóżcie bez pytania. Jeśli wiecie, że dana osoba czeka na syna lub córkę, którzy są na wojnie, proszę zwróćcie na nią uwagę: powiedzcie "cześć", słuchajcie jej, pomóżcie. Przytulajcie swoich bliskich częściej. Mówcie swoim przyjaciołom częściej, że ich cenicie. Wspierajcie współpracowników częściej. Dziękujcie częściej rodzicom. Cieszcie się częściej z dziećmi. Nie zapominajcie zadzwonić do krewnych, którzy na to czekają, nawet tylko po to, by usłyszeć: jak się macie? Nie zapominajcie napisać wiadomości swoim przyjaciołom i znajomym, przynajmniej czasami - nie powinniście teraz tracić kontaktu. Zwracanie przez nas uwagi na innych, kiedy tej uwagi może brakować od krewnych - z różnych powodów, nasze słowa mogą ogrzać tych, wokół nas, gdy zrobi się zbyt zimno (...). Nie straciliśmy człowieczeństwa, nawet mimo tego, że przeszliśmy przez te straszne miesiące. I nie stracimy go, nawet jeśli czeka nas trudny rok. Dojdziemy do zwycięstwa. Musimy to zrobić razem. Dbajmy o Ukrainę, ceńmy siebie nawzajem i róbmy wszystko, by pomóc naszym wojownikom - dodał.



04:27 Uchodźcy z Ukrainy będą mogli starać się o stały pobyt w Kanadzie

Wszyscy Ukraińcy, którzy przybyli do Kanady w ramach tymczasowego programu migracyjnego wprowadzonego przez rząd Justina Trudeau w związku z wojną na Ukrainie, będą mogli uzyskać prawo stałego pobytu w tym kraju, jeśli wyrażą taką chęć - oświadczył kanadyjski premier w rozmowie z telewizją CBC. - Wielu Ukraińców, którzy przybyli do Kanady, wyczekuje możliwości powrotu do domu i udziału w odbudowie (kraju), ale jednocześnie wielu chce pozostać. Będą mogli być dumnymi Kanadyjczykami, a jednocześnie dumnymi Ukraińcami - powiedział Trudeau. Jak podaje Ukrinform w 2022 roku do Kanady przybyło ponad 135 tys. obywateli Ukrainy.



04:23 Szefowie MSZ Rosji i Argentyny rozmawiali o "wzmocnieniu strategicznego partnerstwa"

Siergiej Ławrow odbył rozmowę telefoniczną z Santiago Cafiero, która dotyczyła "perspektyw rozwoju relacji rosyjsko-argentyńskich w gwałtownie zmieniającym się środowisku międzynarodowym" i "potwierdzili gotowość do wzmocnienia wszechstronnego strategicznego partnerstwa między oboma krajami" - podaje rosyjski MSZ. Wcześniej, 18 grudnia, telefoniczną rozmowę odbyli prezydent Rosji, Władimir Putin i prezydent Argentyny, Alberto Fernandez.



04:21 Duma ma ratyfikować umowę między Rosją a Białorusią ws. obustronnego uznania wiz

Umowa reguluje kwestię przekraczania granicy między Rosją a Białorusią przez cudzoziemców, którzy posiadają ważną wizę wystawioną przez jedną ze stron. Po jej ratyfikowaniu taka osoba, na podstawie tej wizy, będzie mogła wjechać również do tego z państw, będącego stroną umowy, którego wizy nie posiada.



