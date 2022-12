Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 309 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski prosi Ukraińców, aby dbali o siebie nawzajem.

Przedstawiciel wywiadu mówił, że trwają dostawy irańskich dronów kamikadze do Rosji.

Jeśli jednak chodzi o pociski balistyczne, które Moskwa miała zamówić w Iranie, to według informacji wywiadu jeszcze nie dotarły one do Rosji.

Ambasador Wielkiej Brytanii przy ONZ Barbara Woodward powiedziała, że Rosja próbuje zdobyć broń od Iranu, a w zamian oferuje bezprecedensowy poziom wsparcia militarnego i technicznego.

Jusow oświadczył, że Rosja i Iran ustaliły między sobą podstawy transakcji, ale nadal trwają w tej sprawie "poważne negocjacje".



- O ile nam wiadomo, nie wszyscy w Iranie chcą pomóc Putinowi, rozumiejąc, jak może to zagrozić irańskiemu reżimowi - powiedział Jusow.



Już kilka tygodni temu wywiady państw Zachodu informowały, że Rosja podpisała umowę z Iranem na dostawę dronów Kamikadze i pocisków balistycznych.