Netanjahu został zaprzysiężony chwilę po tym, jak izraelski parlament uchwalił wotum zaufania dla nowego rządu. Spośród 120 członków Knesetu 63 głosowało za nowym gabinetem, przeciwko było 54 parlamentarzystów.



73-letni Netanjahu był już premierem Izraela w latach 1996-1999, a następnie w latach 2009-2021. Łącznie będzie to szósty rząd pod jego przewodnictwem.



W wystąpieniu przed głosowaniem w sprawie wotum Netanjahu powiedział, że zakończenie „konfliktu arabsko-izraelskiego” będzie jego najwyższym priorytetem, podobnie jak zatrzymanie programu nuklearnego Iranu i budowanie potencjału wojskowego Izraela.

Zwycięstwo Netanjahu w wyborach parlamentarnych, które odbyły się 1 listopada, przy względnie stabilnej większości może zakończyć lata niepokojów politycznych w Izraelu. W ciągu mniej niż czterech lat mieszkańcy Izraela wybierali Kneset już pięć razy.



Likud nie będzie już zajmował miejsca po prawej stronie rządowej koalicji. Pozycję tę zajmie Religijny Syjonizm, nowy partner koalicyjny, ugrupowanie prawicowej i nacjonalistycznej ekstremy. U zbliżającego się schyłku swej politycznej kariery Netanjahu stanie się nagle w swym rządzie niemal politycznym centrystą. To miara postępującej radykalizacji sceny politycznej państwa żydowskiego.

Do rządu wchodzą liderzy Religijnego Syjonizmu. Bez tego ugrupowania Netanjahu nie mógłby marzyć o odzyskaniu władzy. Religijny Syjonizm, będący sojuszem trzech ugrupowań, wprowadził do 120-osobowego Knesetu 14 posłów z wspólnej listy wyborczej. Wraz z 32 posłami Likudu oraz 18 dwu partii religijnych koalicja ma w sumie 64 mandaty, co zapewnia premierowi komfortową większość w parlamencie.