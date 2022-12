05:58 ISW: Rosyjska obrona przeciwlotnicza bezradna wobec ukraińskich dronów

"Powtarzające się ataki na lotnisko w Engelsie prawdopodobnie rozdrażnią rosyjskich blogerów wojskowych, którzy krytykują Rosję za to, że ta nie jest w stanie bronić własnego terytorium przed ukraińskimi atakami. Prominentny rosyjski bloger wojskowy pytał jak ukraińskie drony i pociski mogą pokonywać tak duże dystanse i wchodzić w przestrzeń powietrzną Rosji 'z taką bezkarnością' (...)" - zauważa ISW.

05:36 Rosjanie od początku wojny zniszczyli 406 placówek edukacyjnych na Ukrainie

Ponad 2 600 budynków placówek edukacyjnych zostało uszkodzonych przez Rosjan od 24 lutego, a 406 zostało całkowicie zniszczonych - poinformował na konferencji prasowej wiceminister edukacji i nauki, Andrij Witrenko. Z danych przekazanych przez niego wynika, że na Ukrainie 4 967 szkół pracuje obecnie w trybie zdalnym, a 516 tys. dzieci w wieku szkolnym przebywa obecnie poza Ukrainą.



05:17 Na Ukrainę trafią amerykańskie wozy bojowe Bradley?

Były analityk budżetowy Białego Domu, Mark Kanchian, który obecnie pracuje dla Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych mówi, że pojazdy Bradley zapewniłyby znaczące wzmocnienie dla ukraińskich wojsk lądowych ponieważ "są to w zasadzie lekkie czołgi".

04:59 Alarm przeciwlotniczy w Kijowie został ogłoszony w piątek ok. 2 w nocy

Reuters, powołując się na świadka podaje, że ok. 20 km na południe od Kijowa słychać było kilka eksplozji oraz odgłosy ognia prowadzonego przez obronę przeciwlotniczą.

04:25 Zełenski: Nad Ukrainą zestrzelono w czwartek 54 pociski i 11 dronów

Prezydent Ukrainy, w swoim wieczornym wystąpieniu, mówił o czwartkowym ataku Rosji na infrastrukturę Ukrainy. Z jego słów wynikało, że nad Ukrainą zestrzelono w czasie ataku 54 pociski i 11 dronów, ale niektóre z rakiet i dronów trafiły w swoje cele. - Są przerwy w dostawach prądu w większości obwodów Ukrainy. Sytuacja jest szczególnie trudna w obwodzie kijowskim i w stolicy, w obwodzie lwowskim, w Odessie i obwodzie odeskim, Chersoniu i obwodzie chersońskim, obwodzie winnickim i na Zakarpaciu - wyliczał Wołodymyr Zełenski. - Ale to byłoby nic w porównaniu do tego, co by się stało, gdyby nie nasze heroiczne wojska przeciwlotnicze i obrona przeciwlotnicza - zastrzegł. Zełenski mówił też, że "z każdym takim atakiem rakietowym Rosja zapędza się głębiej w kozi róg". - Mają coraz mniej rakiet. (...) Status największego terrorystycznego państwa na świecie będzie mieć dla Rosji i jej obywateli konsekwencje przez długi czas. A każda rakieta potwierdza tylko, że to wszystko musi skończyć się przed trybunałem. I dokładnie to się stanie - zapewnił.



04:22 W nocy Rosjanie zaatakowali obwód kijowski z użyciem dronów-kamikadze

Ukraińska obrona przeciwlotnicza odparła w nocy atak na infrastrukturę obwodu kijowskiego, przeprowadzony przy użyciu dronów-kamikadze - informuje gubernator obwodu, Ołeksij Kułeba. Z wstępnych ustaleń wynika, że żaden z dronów nie dotarł do swojego celu.



04:17 Od 22 lipca z Ukrainy wywieziono drogą morską niemal 16 mln ton żywności

Wspólne Centrum Koordynujące (JCC), organ nadzorujący realizację tzw. porozumienia zbożowego, zawartego między Turcją, ONZ, Ukrainą i Rosją podało, że od 20 do 29 grudnia z ukraińskich portów nad Morzem Czarnym wypłynęło łącznie 41 statków, na pokładzie których znajdowało się 1,6 mln ton żywności. Łącznie, od 22 lipca, gdy zawarto porozumienie, z trzech ukraińskich portów nad Morzem Czarnym wypłynęło 609 statków na pokładzie których znajdowało się 15 959 660 ton żywności.



