Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz mówił w rozmowie z Polsat News między innymi o tym, że Rosja w nocy z czwartku na piątek wysłała nad Ukrainę militarne drony. - Wróg jest bezczelny i nadal stosuje ataki terrorystyczne. W stolicy zniszczony jest jeden z budynków administracyjnych, a w innym – mieszkalnym są uszkodzone okna. Na szczęście nie ma ofiar - powiedział. Dyplomata zapewnił także, iż jego kraj "staje się coraz bardziej skuteczny w zestrzeliwaniu dronów i rakiet” między innymi dzięki wsparciu sojuszników, w tym Polski.

Jak podkreślił Wasyl Zwarycz, Ukraińcy są "zdeterminowani" i nie utkwili w desperacji. - Jednoczymy się, aby przetrwać zimę. Nikt nie może dać się zastraszyć - zaznaczył.

Dyplomata skomentował również doniesienia z Białorusi, której władze twierdzą, że na ich terytorium spadła ukraińska rakieta. - Białorusini wystosowali notę protestacyjną do ambasadora Ukrainy w Mińsku, ale chciałbym zwrócić im uwagę, że takie noty lepiej kierować do Rosji, która wykorzystuje terytorium Białorusi do ataków na nasz kraj, niosąc śmierć i zniszczenie - powiedział. Jak dodał, to Rosja wystrzeliwała rakiety S-300 w regionach przygranicznych. - Nie ukrywamy, że to może być celowa prowokacja strony rosyjskiej, aby wciągnąć Białoruś w wojnę jeszcze bardziej - podkreślił.

Jak zapewnił ambasador, Kijów jest otwarty na śledztwo ws. upadku rakiety na terenie Białorusi. - Ale chcemy, by uczestniczyli w nim eksperci z krajów niezwiązanych z Rosją i prowadzeniem agresji na Ukrainę - podkreślił.

Wasyl Zwarycz zapytany został także o to, czy Kijów nie obawia się nuklearnej odpowiedzi Rosji. - To nie Ukraina napadła na Rosję, tylko odwrotnie. Wyobrażam sobie jedynie to, że będziemy się dalej bronić różnymi sposobami, bo chcemy być niepodlegli i odzyskać integralność terytorialną w ramach uznanych granic. Będziemy stosować te środki, które pozwolą nam jak najszybciej osiągnąć ten cel - stwierdził.

Zwarycz powiedział również, że władze Ukrainy mają kontakty z Rosjanami w kontekście uwolnienia jeńców wojennych. - Jednym z najważniejszych punktów jest rozliczenie zbrodniarzy (...) i tych, którzy mordowali, i tych wydających rozkazy - zaznaczył dyplomata. Jak dodał, w Ukrainie na 2023 rok życzy się "zwycięstwa nie za wszelką cenę, ale tylko i wyłącznie na warunkach ukraińskich i międzynarodowego prawa". - Następnego sylwestra wszyscy chcemy świętować na Krymie, dokąd państwa serdecznie zapraszam - podkreślił ambasador.