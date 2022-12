Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 310 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski nazywa Rosję "największym państwem terrorystycznym na świecie".

- Kiedy patrzymy wstecz na historię Rosji, zawsze gdy system polityczny był w niebezpieczeństwie, widzieliśmy, jak rząd próbuje przekierować gniew i niezadowolenie mas na społeczność żydowską – powiedział "Guardianowi" Pinchas Goldschmidt. - Widzieliśmy to w czasach carskich i pod koniec reżimu stalinowskiego.

Goldschmidt zrezygnował ze stanowiska i opuścił Rosję w lipcu po odmowie poparcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

- Wywierano presję na przywódców społeczności, aby poparli wojnę. Odmówiłem. Złożyłem rezygnację, ponieważ kontynuowanie funkcji naczelnego rabina Moskwy byłoby problemem dla społeczności z powodu represji podjętych wobec dysydentów – powiedział.



Rabin stwierdził, że w Rosji, krok po kroku przechodzącej w nowy rodzaj Związku Radzieckiego, widać rosnący antysemityzm, a żelazna kurtyna ponownie opada.

- Dlatego uważam, że najlepszą opcją dla rosyjskich Żydów jest wyjazd - powiedział Goldschmidt.

Rosyjscy Żydzi emigrowali dziesiątkami tysięcy w ciągu ostatnich 100 lat, najpierw do Europy i obu Ameryk, a ostatnio do Izraela. Według spisu z 1926 r. w ówczesnym Związku Radzieckim żyło 2 672 000 Żydów, z czego 59 proc. na Ukrainie. Obecnie w Federacji Rosyjskiej pozostaje tylko około 165 000 Żydów z ogólnej populacji 145 milionów.

Zdaniem Goldschmidta od początku wojny 25-30 proc. z nich wyjechało lub planowało to zrobić, chociaż teraz jest niewiele lotów z Moskwy, a cena lotu do Tel Awiwu wzrosła czterokrotnie do około 2000 USD (1625 GBP).

W lipcu rosyjski rząd zamknął rosyjski oddział Agencji Żydowskiej, organizacji non-profit promującej imigrację do Izraela. Ogółem uważa się, że około 200 000 Rosjan uciekło z Rosji, a exodus przyspieszył po wprowadzeniu mobilizacji we wrześniu.

- Istnieje taka część rosyjskiego społeczeństwa, kreatywna klasa biznesmenów i liderów kultury, intelektualistów i artystów — powiedział Goldschmidt. - Można śmiało powiedzieć, że duży procent tych ludzi opuścił Rosję, co jest i będzie bardzo szkodliwe dla rosyjskiego społeczeństwa.

Rabin zauważył, że Ukraina także ma długą historię antysemityzmu, od pogromów pod koniec XIX wieku po ułatwianie nazistowskich masakr podczas drugiej wojny światowej. Najbardziej znanym z takich wydarzeń było zamordowanie 33 000 Żydów w Babim Jarze w Kijowie w 1941 roku.

Biorąc pod uwagę tę historię, Goldschmidt powiedział, że to niezwykłe, że Wołodymyr Zełenski, który nie ukrywał swojego żydowskiego pochodzenia, został wybrany na prezydenta Ukrainy z ponad 70-proc. poparciem.

- Ten fakt czyni nonsens z twierdzenia Władimira Putina, że ​​Ukrainą rządzą neonaziści - powiedział rabin. - Pokażcie mi inny kraj, który jest w uścisku nazistów, w którym kwitnie społeczność żydowska.