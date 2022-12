Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 310 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski nazywa Rosję "największym państwem terrorystycznym na świecie".

Po odbiciu w listopadzie przez ukraińskie wojska Chersonia, większość najbardziej zaciekłych bitew toczyła się wokół Bachmutu w obwodzie donieckim. Gdzie indziej siły rosyjskie wydają się być w defensywie, podczas gdy zima spowolniła tempo ukraińskich operacji na 1000-kilometrowej linii frontu.

Reklama

Szef ukraińskiego wywiadu Kyryło Budanow stwierdził, że Rosja znalazła się w całkowitym impasie i, ponosząc jednocześnie znaczne straty, zdecyduje się ogłosić kolejną mobilizację. Budanow twierdzi, że istnieją już plany ogłoszenia jej 5 stycznia, ale cz y to się stanie tego dnia, czy 9 stycznia, nie ma żadnego znaczenia. Poprzednio ogłoszona mobilizacja nie została bowiem zakończona i powoływanie do wojny w Ukrainie wciąż trwa.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Najemnicy Wagnera oskarżają dowództwo armii o tchórzostwo W krążącym w sieci nagraniu najemnicy Grupy Wagnera, założonej przez Jewgienija Prigożyna, wulgarnie ubliżają głównemu dowódcy armii, oskarżając go o tchórzostwo i złe wyposażenie żołnierzy.

Dodał jednak, że siłom ukraińskim nadal brakuje środków, aby posuwać się naprzód w wielu obszarach. Dlatego czekają na dostawy broni.

Reklama

Budanow ocenia, że ofensywa lądowa armii rosyjskiej z terytorium Białorusi, którą niektórzy komentatorzy zapowiadają na początek 2023 roku, jest mało prawdopodobna.



Ocenia, że działania Rosji na Białorusi, w tym przerzut tam żołnierzy i sprzętu, są próbą przeciągnięcia części wojsk ukraińskich z południa i wschodu na północ.

Według niego, niedawno pociąg z rosyjskimi żołnierzami zatrzymał się w pobliżu granicy białorusko-ukraińskiej, a kilka godzin później odjechał, nie zostawiając ani jednej osoby.

- Zrobili to otwarcie, w ciągu dnia, aby wszyscy mogli zobaczyć – powiedział Budanow. - W tej chwili nie widzę żadnych oznak przygotowań do inwazji na Kijów lub północne regiony Białorusi.

Zdaniem szefa wywiadu rosyjskie działania wokół Bachmutu, gdzie od miesięcy toczą się zacięte walki, prowadzi Grupa Wagnera. Uważa się, że dla jego założyciela, Jewgienija Prigożyna, zdobycie miasta jest polityczną nagrodą i kolejnym atutem w tajnych zmaganiach rosyjskiego kierownictwa.

Od połowy października Rosja prowadzi również nieustępliwą kampanię powietrzną, przeprowadzając ataki rakietowe i bezzałogowe na krytyczną infrastrukturę Ukrainy, pozostawiając miliony ludzi bez prądu, ogrzewania i wody. Budanow uważa, że ​​ataki te prawdopodobnie będą kontynuowane, ale sugeruje, że rosyjskie zapasy rakiet są na wyczerpaniu, a rosyjski przemysł nie jest w stanie ich szybko uzupełnić.

Reklama

Chociaż rosyjskie wojska używają irańskich dronów, Teheran odmawia dostaw potężniejszej broni, w szczególności rakiet, w obawie przed nowymi sankcjami ze strony krajów zachodnich.



Chociaż wojna utknęła w martwym punkcie, to Budanow jest przekonany, że Ukraina ostatecznie odzyska całe okupowane terytorium, w tym Krym. Przewiduje powrót Ukrainy do granic z 1991 roku, kiedy to ogłoszono niepodległość po rozpadzie Związku Sowieckiego.