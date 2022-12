Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 310 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski nazywa Rosję "największym państwem terrorystycznym na świecie".

Według chińskiej agencji państwowej Xinhua, podczas wideorozmowy Xi powiedział także, że Chiny i Rosja powinny „wzmocnić strategiczną koordynację” i „wprowadzić więcej stabilności na świecie”.



Xi wygłosił również przemówienie wstępne, mówiąc, że „na tle trudnej sytuacji międzynarodowej Chiny są gotowe do zacieśnienia współpracy politycznej z Rosją” i bycia jej „globalnymi partnerami”.

Putin z kolei oświadczył, że stosunki chińsko-rosyjskie są "najlepsze w historii i wytrzymują wszelkie próby."



- Podzielamy te same poglądy na przyczyny, przebieg i logikę zachodzących przemian globalnego krajobrazu geopolitycznego - zapewnił Putin, zapraszając Xi do Rosji.

CNN zauważa jednak, że chociaż od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę Chiny odmawiają potępienia Rosji, a winę za konflikt zrzucały na NATO i USA, to przedłużająca się wojna zaczyna Chiny "niecierpliwić".



Xi okazywał już oznaki zniecierpliwienia, kiedy ostatni raz spotkał się z Putinem we wrześniu na regionalnym szczycie w Uzbekistanie. W tym czasie Putin przyznał, że Pekin miał „pytania i obawy” w związku z inwazją, co wydawało się być zawoalowanym przyznaniem się do ich rozbieżnych poglądów.

Po tym, jak premier Indii Narendra Modi wezwał Putina do negocjacji pokojowych mówiąc, że "to nie czas na wojnę", Chiny zaczynają dostrzegać, że w popieraniu Rosji są osamotnione, co coraz częściej przekłada się na sugestie Xi skierowane do Putina, by ten dążył do rozwiązania konfliktu na drodze dyplomacji.